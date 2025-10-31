Andorra, primer país en assolir en la seva globalitat el reconeixement de SIPAM de la FAO

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha rebut aquest divendres, de la mà del subdirector General de la FAO, Godfrey Magwenzi, el distintiu que acredita Andorra com a primer estat del món inclòs com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) per a la globalitat del seu territori, un label atorgat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). L’acte s’ha celebrat a la central de la FAO, situada a Roma (Itàlia), i ha permès entregar els guardons a aquells sistemes que han estat reconeguts com a SIPAM entre el 2023 i enguany.
“La distinció ressalta la singularitat del nostre model d’explotació extensiva, però també els beneficis col·lectius que aquestes activitats aporten a tota la societat andorrana i, especialment, l’atenció que sempre hem dedicat a la protecció i conservació del nostre patrimoni paisatgístic”, ha emfatitzat Casal en el discurs. El reconeixement SIPAM de la FAO és, segons el ministre, “una distinció que pertany, sobretot, als nostres ramaders i agricultors, i a totes les famílies que mantenen viu el paisatge i el patrimoni natural, agrícola i cultural”. Amb aquest reconeixement, Andorra referma el seu lideratge internacional en la gestió sostenible del territori i la defensa dels valors de la muntanya, la cultura i la biodiversitat.
El label SIPAM FAO valora la singularitat del model agropastoral andorrà, basat en l’equilibri entre la preservació del medi natural, la sostenibilitat de les activitats agrícoles i ramaderes, i la protecció del patrimoni paisatgístic i cultural del país. Prop del 90% del territori andorrà està format per espais naturals —boscos, pastures, llacs, flora i fauna— gestionats de manera equilibrada des de fa segles.
El ministre ha posat en relleu el paper fonamental de la ramaderia extensiva de muntanya i la importància dels prats subalpins com a tresor ecològic i com a eina per a combatre el canvi climàtic, gràcies a la seva funció d’embornal de carboni i de manteniment de la biodiversitat. En aquest mateix sentit, Casal ha explicat que el Govern treballa amb l’objectiu de preservar el 30% del país abans del 2030, amb l’impuls d’un nou parc natural nacional, que permetrà duplicar la superfície protegida i simbolitza una nova etapa de desenvolupament sostenible i de governança compartida.
Finalment, Guillem Casal ha afirmat que el guardó internacional “ens encoratja a continuar treballant pel relleu generacional, el suport a les explotacions familiars i la promoció d’una agricultura i ramaderia que siguin part de la solució als reptes del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat per a les generacions futures”.
Durant l’esdeveniment també ha tingut lloc una exhibició i degustació dels productes locals dels espais o territoris que formen part del programa SIPAM. Per part d’Andorra s’hi ha exposat mel i mostassa d’Autèntic, embotits de Casa Jordi, formatges de la formatgeria El Batalla, cerveses artesanes de la cerveseria Boris Craft Beer, vins del celler Casus Belli i altres productes artesanals com espelmes fetes a base de cera d’abellars de Tipur i productes cosmètics naturals de Pocions de Lluna nova, entre altres.
Entre els primers sistemes agrícoles reconeguts a Europa
Amb la designació del sistema agropastoral d’Andorra com a SIPAM, el país entra a formar part dels 86 sistemes agrícoles reconeguts en 26 països d’arreu del món, dels quals 9 estan situats a la regió d’Europa i el d’Andorra és el primer i fins ara, l’únic que inclou la totalitat de la superfície nacional destinada a usos ramaders.
L’any 2002 la FAO va crear el Programa SIPAM amb la finalitat d’identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d’arreu del món, així com els paisatges, la biodiversitat, els coneixements i el patrimoni agrari i cultural que hi estan associats.
El reconeixement SIPAM no es basa sobre uns criteris rígids ni pretén conferir cap estatus d’àrea protegida al territori, però sí que requereix l’adopció d’una visió estratègica i d’un pla d’acció elaborat de forma inclusiva amb la participació de totes les parts interessades. Aquest pla ha de ser dinàmic i objectiu (basat en un conjunt d’indicadors), a efectes de poder adaptar-se i fer-lo evolucionar en funció de la situació econòmica i social de cada moment.
La candidatura andorrana es va aprovar per Govern i presentar a la FAO el maig de 2022 i a principis de juliol de 2023 experts del comitè científic del programa SIPAM de la FAO es van desplaçar a Andorra. Durant la visita van poder constatar que el sistema agropastoral d’Andorra està basat en rutines pastorals ancestrals per a l’aprofitament de les pastures de fons de vall durant la primavera i la tardor i l’aprofitament de les pastures d’alta muntanya (pastures subalpines) durant l’estiu. Aquest sistema ha perdurat durant generacions i s’ha adaptat a l’evolució econòmica i social del país, esdevenint una activitat que és essencial per al manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat associada.
S’articula per mitjà d’un sistema productiu ramader extensiu, en el qual es prima, a través d’un sistema d’ajuts públics, l’aplicació de pràctiques tradicionals de muntanya (dall de prats, aprofitament de peixeders i de les zones pastorals públiques), la certesa del benestar animal i la producció de productes locals (km 0) de qualitat, respectant els cicles naturals de cria (alletament amb la mare) i d’engreix del bestiar (alimentació a base de farratges i una aportació limitada d’aliment concentrat que únicament pot contenir matèries primeres naturals).