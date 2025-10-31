Castanyada popular a Encamp i el Pas amb 600 quilos de castanyes

La castanyada al Pas de la Casa (Comú d'Encamp)
Encamp i el Pas de la Casa han celebrat aquesta tarda de divendres la festivitat de la Castanyada amb el repartiment popular de 600 quilos de castanyes. Ambdues viles han acollit als ciutadans i visitants que s’han apropat a la plaça de Sant Miquel i a la plaça de l’Església per a recollir les castanyes i el tradicional moscatell. 

A Encamp, el moscatell s’ha donat en forma de còctel d’autor. La beguda, creada per l’establiment del país l’Atelier, ha sorprès als assistents i ha aportat un toc de sorpresa a la festivitat.  

A més, la celebració s’ha acompanyat d’un taller de pintacares per als més petits que ha amenitzat la festa i ha deixat imatges plenes de color i personatges terrorífics.  

