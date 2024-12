TSC s’adjudica el servei de transport amb ambulàncies a l’Alt Pirineu i Aran

Una ambulància de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya (Foto: TSC / arxiu RàdioSeu)

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha publicat aquesta setmana la llista provisional de les empreses que gestionaran el transport sanitari a Catalunya durant el període 2025-2030. Aquest ha estat el concurs públic amb un preu més elevat per part de la Generalitat per als anys vinents, atès que l’import total de les concessions ascendeix als 1.977 milions d’euros, distribuïts en deu lots que s’han repartit entre sis empreses.

El lot corresponent a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran se l’ha adjudicat l’empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC). La mateixa companyia, amb seu a Sallent, gestionarà la regió de la Catalunya Central, que inclou comarques com el Solsonès i el Berguedà.

A la regió de Lleida, se n’encarregarà l’empresa Egara, que també assumirà el Camp de Tarragona. Quant a la resta de Catalunya, segons aquesta llista provisional, la danesa Falck gestionarà el transport d’ambulàncies a quatre regions: Àrea Metropolitana Sud, Girona, l’Alt Maresme i el Penedès. De la seva part, La Pau-Direxis s’ocuparà de l’Àrea Metropolitana Nord, mentre que a la ciutat de Barcelona la gestionarà el servei la firma Transport Sanitari de Barcelona. Finalment, Sanir és l’empresa que assumirà les Terres de l’Ebre.

La signatura del contracte no es preveu fins d’aquí a unes setmanes, un cop s’hagi revisat tota la documentació de les empreses i s’hagi publicat la llista definitiva. Ara bé, si durant el període estipulat les empreses presenten algun recurs, el contracte no es podria signar fins a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.





Reubicació de bases per a una resposta més ràpida

El SEM va publicar fa un any el nou concurs de transport sanitari, amb un valor total de prop de 2.000 milions d’euros, tot i que fins i tot pot arribar als 2.400 milions si s’hi afegeix 20% a què poden ascendir els concursos públics. La idea és que el nou contracte entri en vigor la tardor de 2025 i duri cinc anys, sense possibilitat de pròrroga, mentre que l’actual és de 2014 i haurà cobert el període 2015-2025.

El concurs inclou tant el transport urgent com el no urgent i fa referència als professionals, tècnics en emergències sanitàries (TES), com també als vehicles i a l’equipament. S’hi havien presentat dotze empreses, algunes com a unió temporal (UTE), i una, Santa Sofía, va quedar exclosa per incompliment de criteris. Algunes de les licitadores són grans multinacionals, com la danesa Falck, i d’altres són més locals, com el grup La Pau.

Amb la nova licitació, el SEM també vol millorar el temps de resposta del trasllat urgent. Per això, es reubicarien ambulàncies i bases assistencials. Igualment, preveu que les ambulàncies, tant del transport urgent com no urgent, estiguin més equipades i puguin fer més funcions.

En el nou concurs, el SEM introdueix un requisit d’experiència, fins ara inexistent, d’un, tres o cinc anys segons el lloc de treball per a promoure la consolidació de les carreres professionals dels treballadors. La nova licitació també implica un uniforme amb una imatge única. Segons van indicar es mateixes fonts, en aquest concurs l’oferta econòmica ha tingut un pes del 30% per a prioritzar la qualitat del servei.





Evitar la concentració de concessions a l’àrea de Barcelona

Quan es van presentar les bases del concurs, fonts del SEM van explicar que els lots de les regions de Barcelona, metropolitana sud i metropolitana nord s’adjudicarien a tres empreses diferents i que un adjudicatari podria aconseguir com a màxim tres lots, tret que una empresa fos l’única que es presentés en una regió sanitària. Es vol evitar així la concentració de l’activitat a l’àrea més poblada del país i fomentar l’adaptació a les necessitats de cada zona geogràfica.