Puigcerdà: Troben un arsenal d’armes antigues a la casa d’un difunt

Armes antigues trobades en un habitatge de Puigcerdà després de la mort del propietari (RàdioSeu)

La Guàrdia Civil de Puigcerdà ha intervingut, aquesta setmana, fins a 28 armes de foc antigues trobades en un habitatge del nucli urbà de la capital de la Cerdanya. Les armes pertanyien a una persona que havia mort recentment. De fet, l’avís el va donar un familiar del difunt quan, aquest, va poder accedir a la casa. L’arsenal localitzat a l’immoble inclou trabucs, escopetes, fusells i dues baionetes.

Ara les peces han quedat a càrrec de l’àrea d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, per tal d’identificar-les i processar-les. La normativa que s’aplica en aquests casos estipula que en cas de morir el titular els hereus han de portar les armes a la Guàrdia Civil en la màxima brevetat possible o, si més no, dins els primers sis mesos després de la mort del propietari.