Cancel·lat l’eslàlom masculí de Baqueira

Isabella Pérez i Ainhoa Piccino, de primer any EEBE U19, durant la presentació de la temporada. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest diumenge s’ha disputat, a Baqueira, només una de les dues curses previstes. La prova femenina ha tingut presència andorrana, amb Isabella Pérez i Ainhoa Piccino, que no han pogut acabar, mentre que la masculina no s’ha pogut celebrar per manca de neu. L’organització de la competició ha decidit cancel·lar la cursa masculina degut a la gran quantitat de corredors i la manca de neu.

Per contra, sí s’ha disputat la femenina, en què Isabella Pérez i Ainhoa Piccino, del grup EEBE U19, s’han quedat fora a la part alta. Els dos pròxims dies, l’estació d’Espot acollirà els eslàloms masculins i femenins, amb la presència de l’equip nacional masculí i el grup EEBE U19 al complet.