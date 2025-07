Truita de riu amb alls

Una truita de riu ja cuinada (Getty images)

Nova recepta gastronòmica en aquesta secció setmanal. En aquesta ocasió la protagonista és un peix tot sovint oblidat en els temps actuals i que, per contra, proporciona moltes possibilitats a la cuina, guisada de formes ben diferents. I sent pot trobar tot l’any. A més, el seu gust suau característic fa difícil que hi hagi detractors, més enllà de les seves espines. Però, al cap i a la fi és un peix, no? Estem parlant de la truita de riu. Fa molt que no en menges? Pren nota d’aquesta recepta que es fa amb alls.

Ingredients i elaboració

Per a preparar una bona truita amb all, només calen uns quants ingredients:

2 truites de riu netes

4-5 grans d’all

Farina (opcional, per a enfarinar el peix)

Oli d’oliva verge extra

Sal

Julivert fresc (opcional)





Preparació: