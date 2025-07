Juan Juncosa

Resiliència. Una paraula no coneguda per molts. Que en l’actualitat ha agafat un significat més psicològic que físic. Us explico la paraula “Resiliència” segons la RAE (Reial acadèmia Espanyola): Capacitat d’un material, mecanisme o sistema per a recuperar el seu estat inicial quan ha cessat la pertorbació a la qual havia estat sotmès. Aquesta definició seria la de física i, actualment, també en la RAE diu: Capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent pertorbador o un estat o situació adversos. Aquesta seria la besant més psicològica.

Si tenim en compte que en el 2024 gairebé 4.000 persones van morir per suïcidi. Valdria la pena ensenyar a la gent, d’alguna forma, a ser més resilient. Que la vida és dura o difícil en alguns moments ho sabem tots. Però, en aquest món actual, que sembla que es basa en xarxes socials, fake news (notícies falses) i en les quals sembla que tothom triomfa de forma molt ràpida, hauríem de poder assistir algun tipus de formació per a poder resistir coses tan habituals avui dia com les ruptures en parella, perdre el treball, o simplement grans canvis en la nostra vida quotidiana.

Una altra fórmula seria posar més psicòlegs en la seguretat social. Però, com això segurament és molt difícil. Des d’aquí animar a qui vulgui, a donar formació per a aprendre que després d’una desgràcia continua havent-hi un demà en el qual canviarà o simplement no farà tant mal. Reflexionem-ho.





