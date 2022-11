Tres detencions relacionades amb la tinença de substàncies estupefaents

La Policia ha detingut un home, la matinada de dijous, en les proximitats d’un local d’oci nocturn del Principat, en tenir l’individu 3 grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana. En el domicili de l’arrestat s’haurien trobat també 32 grams més de marihuana, diverses bosses amb restes de la mateixa droga, quatre “grinders”, que són objectes que serveixen per a triturar-la, i dos ganivets amb restes d’haixix.

D’altra banda, dissabte, a les 16.10 h, també es va detenir un home, no resident, de 35 anys d’edat, per introduir al país 0,6 grams d’èxtasi i 1,7 grams d’haixix; i diumenge, a les 00.45 h, una dona no resident, de 21 anys, era arrestada amb 0,5 grams de cocaïna i 1,9 grams de marihuana. Tots dos en controls rutinaris a la frontera del riu Runer.