Detenen un jove per diversos furts i l’expulsen del país fent-lo pujar en un autobús

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a un home, no resident, de 25 anys d’edat com a presumpte autor d’un delicte de furt. Els agents van ser requerits dissabte a les 20.30 h per un establiment comercial d’Andorra la Vella on el personal de seguretat havia controlat l’home després de sostreure diversa mercaderia.

La Policia va verificar el material furtat, que portava en l’interior de dues bosses, i va trobar-li més mercaderia furtada d’un altre establiment de la capital. Durant el control per part dels agents, el detingut va manifestar que durant la setmana havia realitzat altres furts i que ho amagava tot al domicili d’un familiar, on pernoctava aquests dies.

De moment s’ha verificat el preu de cost de part de la mercaderia sostreta, que és d’uns 900 euros, i s’està analitzant el valor de la resta. En el moment de la detenció també se li troben a la cartera 1.640 euros en efectiu que va acabar sent requisats. Algunes fonts no policials indiquen que l’individu ja hauria estat expulsat del país un cop va ser sotmès a un judici ràpid. Se li hauria comprat un bitllet d’autobús i se’l va fer pujar al vehicle per tal que abandonés el Principat.