Diumenge se celebrarà el 3r Gran Premi la Seu d’Urgell, prova de la Copa Catalana de Ciclocròs 2022

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i el president del Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, han presentat aquest dilluns el 3r Gran Premi la Seu d’Urgell, vuitena prova puntuable del calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2022, que se celebrarà aquest pròxim diumenge 13 de novembre al parc de l’Horta del Valira de la capital alturgellenca.

En la presentació d’aquest 3r Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX, Francesc Viaplana ha manifestat que “consolidem la Seu d’Urgell com circuit de ciclocròs, ja que tenim un entorn ideal per al ciclisme en totes les seves modalitats com són la bicicleta de muntanya, la bicicleta de carretera, com també la bicicleta de ciclocròs. Esperem una bona afluència de públic perquè la ciutat ja s’ha fet seva aquesta competició que és tot un espectacle de veure”.

3r Gran Premi de la Seu d’Urgell: equador de la temporada

El president del Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, que ha agraït a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per l’organització d’aquest campionat, ha explicat que les diferents curses d’aquesta prova puntuable per la Copa Catalana de CX tindrà lloc a l’Horta del Valira. “Es tracta d’un exigent circuit de 3 quilòmetres, que l’any passat va coronar els campions de Catalunya, i que enguany suposarà una prova que marcarà l’equador de la temporada en la modalitat hivernal”, ha subratllat. Pérez Font ha afegit que “tothom espera venir a córrer a la Seu d’Urgell, un lloc ideal i preciós per a la pràctica d’aquesta disciplina, i preveiem la participació d’uns 300 ciclistes”.

Les inscripcions per a la prova urgellenca tancaran la mitjanit de demà dimarts 8 de novembre, una vegada més, també, amb la disputa de les proves de promoció per a les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils.

Categories

Elit (masculí i femení)

Sub23

Júnior (masculí i femení)

Cadet (masculí i femení)

Màster femení 30 / 40 / 50

Màster 30

Màster 40

Màster 50

Màster 60

Categoria Promoció:

Pre-benjamí (masculí i femení)

Benjamins (masculí i femení)

Principants (masculí i femení)

Alevins (masculí i femení)

Infantil (masculí i femení)

Horaris

09:15h 1ª Sortida categories Màster 40- 50 i 60.

10:15h 2ª Sortida categories Cadets (masculí i femení), Júniors (masculí i femení), Elit (femení), Màster (femení).

11:00h 3ª Sortida categories Infantils, Alevins, Principiants, Benjamins i Pre-benjamins (masculí i femení)

11:15h Entrega premis 1ª i 2ª prova.

12:30h 4ª Sortida categories Elit, Sub-23 i Màster 30 (masculí).

13:30h Entrega premis 3ª i 4ª prova.

Com a novetat d’enguany els trofeus seran peces elaborades en fusta, així aquesta competició aposta per la sostenibilitat

El 3r Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX 2022 està organitzat per l’Andorra Sprint Club, Vélo Cafè de la Seu d’Urgell i el Servei d‘Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, Peusa, Visuals Vinyls, Taurus i Extrem SL.