Treballs Manuals: Bonics marcadors per a l’hort o les plantes aromàtiques

Mireu quins marcadors per les hortalisses portem aquesta setmana!. Només cal comprar culleres de fusta de cuina i, per un millor resultat, pintures que resisteixen les inclemències del temps i la intempèrie.

Una activitat econòmica, i molt vistosa, que sense dubte, donarà un toc de color al vostre jardí. A més, per saber quines són les llavors plantades, podeu fer coincidir el color de la cullera amb les verdures que planegem fer créixer, tot i que no és imprescindible. Jo personalment, he escollit colors que tenia i que eren molt alegres.

Materials:

-Culleres de fusta de la cuina

-Pintures acríliques de colors variats

-Esponges per polir una mica la fusta de les culleres (opcional)

-Rotuladors de punta fina (permanents) pels dibuixos

-Pinzell

Temps d’execució: uns 15 minuts

Instruccions:

Fer aquests marcardors es bastant senzill.

Pas 1. Cobrir, com sempre, la superfície de treball o bé, escollir un plat de plàstic sobre el que procedirem a pintar els caps de les culleres, frontal, posterior, vores i fins a mig pal. Per no passar-nos del límit, enganxar un cel·lo, d’aquesta manera ens quedarà ben recte la línia divisòria. Com et deia abans, podries pintar de color vermell les de tomàquets i pebrots, de taronja les pastanagues i/o carbasses, verd per a enciam o mongetes… i així successivament.

Pas 2. Quan estiguin completament seques (no triga gaire, uns 15-20m), procediríem a dibuixar les imatges i posar els noms de les plantes. Si ets una mica més gran, pots fer-ho tu mateix, sinó, pots demanar ajuda als pares.

I ja estaria !!! Ara serà el moment de clavar-los a la terra o al test corresponent.

Aquest serà sense dubte un regal molt apreciat per les àvies, tietes i altres amics que disposin d’hort. Animeu-vos!.

Per Eva Remolina