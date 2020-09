Com netejar un matalàs?

En un matalàs solen acumular-se diàriament i sense que ens adonem una infinitat de bacteris, pols i àcars, per no parlar de les taques de suor i orina, en el cas dels nens petits. Netejar-ho de manera regular, ajudarà a disminuir l’aparició d’aquests àcars i mantenir-ho com a nou. Amb aquests passos que et presentem, aprendràs a fer-ho d’una manera molt senzilla.

Pas 1: Fes una barreja d’aigua amb sabó, impregna en ella un drap humit i passa’l sobre el matalàs per a eliminar les males olors i la brutícia.

Pas 2: Frega molt bé i insisteix en la zona de les taques (en cas d’haver-hi).

Pas 3: Amb un altre drap net humit, elimina els excessos de sabó. Per a assecar una mica el matalàs i evitar humitat, usa el teu assecador de cabell.

Pas 4: Quan estigui gairebé sec, empolvora el matalàs amb bicarbonat i deixa’l actuar per unes 2-3 hores. El bicarbonat t’ajudarà a eliminar taques com les d’orina dels nostres fills i eliminar bacteris.

Pas 5: Per a acabar, passa l’aspiradora per a eliminar pols i residus de bicarbonat.

Per tuhogar.com