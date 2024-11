Tots els equips de la FAE tornen a la neu

L’equip nacional femení de tècnica (FAE)

Els equips d’alpí i para alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja s’han posat en funcionament després de romandre uns dies al Principat. Tots els equips estan entrenant aquests dies en neu o ho tenen previst en les pròximes jornades. La federació ha detallat en un comunicat la programació prevista per als diferents conjunts.

Joan Verdú, a casa

Joan Verdú continua amb el seu procés d’entrenament i recuperació. L’andorrà segueix treballant el físic i també manté la seva dinàmica de recuperació del genoll. La pròxima cursa de Verdú serà a Beaver Creek, el 8 de desembre.





L’equip masculí de tècnica, a Levi

Des del dia 1 de novembre, l’equip nacional masculí de tècnica es troba a Levi (Finlàndia) amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo i Marc Fernández. El primer bloc serà fins l’11 de novembre, per a tornar-hi el dia 17, on s’incorporarà Eric Ebri, que fins el moment serà a casa fent treball físic. Bartumeu Gabriel romandrà igualment a Finlàndia amb el seu pla de recuperació particular. L’equip al complet tornarà a Andorra a principis de desembre, una vegada finalitzades les curses FIS que es disputen el 30 de novembre, 1, 2 i 3 de desembre, amb dos gegants i dos eslàloms.





Pere Cornella, al Canadà amb Fivel i l’equip de França

De l’equip nacional masculí, en el seu apartat de velocitat es troba Pere Cornella, el qual marxarà a Canadà l’11 de novembre. Ho farà a Panorama amb l’entrenador de la FAE, Christophe Fivel, i el grup de Copa d’Europa d’homes de l’equip de França.





Equip nacional femení de tècnica, també a Finlàndia

Des del dia 3 de novembre, l’equip nacional femení de tècnica és també a Levi entrenant. Allà s’hi troben Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia. Després de la Copa del Món d’eslàlom de Levi del 16 de desembre on participarà Carla Mijares, el grup es desplaçarà a Storklinten (Suècia) per a continuar amb els entrenaments.





Equip nacional femení de velocitat, a Sölden i després Canadà

Pel que fa a l’equip nacional de velocitat femení, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, primer farà una estada de tres dies de neu a Sölden (Àustria) per a entrenar gegant, els dies 7, 8 i 9 de novembre. Des d’allà, les esquiadores iniciaran el viatge, el dia 10, cap a Nakiska (Canadà), on s’hi estaran entrenant velocitat fins el 22 de novembre.





Roger Puig, a Val Senales

L’equip de para alpí, amb Roger Puig i el seu entrenador Pol Aguilà, va viatjar també el passat cap de setmana, en aquest cas cap a Val Senales (Itàlia), per a entrenar fins el dia 8, jornada en què iniciaran el viatge de tornada a casa.





Els EEBE U16 i U19, a Val Senales

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) continua a Andorra amb dies per a carregar piles i treball físic, però viatjarà a Val Senales el pròxim 11 de novembre. El grup entrenarà fins el dia 17. Per la seva part, l’equip U16 es troba a Val Senales des del dia 1, on està entrenant fins el 10 de novembre.