Mònica Bonell destaca, a Praga, “el moment d’efervescència” que viu la creació literària andorrana

Mònica Bonell -quarta per la dreta- a l’acte de presentació de la versió en txec de ‘Blau de Prússia’ a Praga (SFGA)

Continuant amb l’impuls, la difusió i la promoció de la literatura andorrana a l’exterior i, també per a dinamitzar la tasca que es fa des del Centre Carlemany de Praga, la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha participat en la presentació de la traducció de la novel·la ‘Blau de Prússia’ d’Albert Villaró (Premi Carlemany 2006), ‘Pruská modr’ en la seva versió en txec. Una edició que ha anat a càrrec de l’editorial de la República Txeca ‘Akropolis’ i en la qual el Govern ha col·laborat.

“Vivim un moment d’efervescència pel que fa a la creació literària i l’activitat editorial a casa nostra i, des del Govern d’Andorra, hem anat desplegant accions de suport i promoció a l’exterior. Amb tot, la literatura andorrana té vocació universal i aspira a connectar amb lectors d’arreu. Per això és tan important i valorem cada traducció d’una de les nostres obres a una altra llengua. En aquest cas, s’hi sumen els vincles d’amistat (com el Centre Carlemany de Praga) que fan que una traducció al txec sigui doblement preuada”, ha assegurat Mònica Bonell.

Per la seva banda, Albert Villaró ha agraït la tasca del Ministeri pel suport a la producció cultural d’Andorra, “que és tan rica i tan diversa, i perquè tingui cada vegada més projecció exterior. Estic convençut que aquesta inversió és, a la llarga, la més rendible de totes”. En aquest sentit, Villaró ha destacat la tasca que es fa des del Centre Carlemany del Govern a Praga per a la difusió de la cultura i la llengua oficial. “Molt en especial, a l’Andreu Bauçà, que fa tant de temps que ens fa d’ambaixador de la llengua i que ha aconseguit fer tan bon planter. Tots li hem d’estar reconeguts, per la constància, per la vocació i pels grans resultats”, ha relatat.

La traducció del llibre ha anat a càrrec del txec Michal Brabec, el qual fa deu anys que col·labora amb el Centre Carlemany del Govern a Praga impartint classes sobre la història del Principat. Brabec ha destacat, durant la presentació, que la traducció de ‘Blau de Prússia’, “a més de ser un altre pas endavant per a fer encara més present la literatura escrita en català al meu país, és també una bona manera de com presentar Andorra als txecs abans que ho pugui fer mitjançant el llibre d’història andorrana.”





Vint titulats en català a Praga

Abans de la presentació del llibre, la titular de Cultura, Mònica Bonell, ha lliurat els diplomes de llengua catalana a la vintena d’estudiants que van superar la prova a la convocatòria de maig de Praga. L’acte, que ha tingut lloc al Nou Ajuntament de Praga, també ha comptat amb la presència de Joan Sans, director del Departament de Política Lingüística.

El Centre Carlemany ofereix actualment nou cursos (tres nivells de llengua, gramàtica, ortografia, conversa, literatura, traducció…) i compta amb dos-cents alumnes matriculats per curs acadèmic. Totes les assignatures són oficials i, per tant, assignen crèdits universitaris. També s’organitza un ampli ventall d’activitats culturals de promoció del Principat.