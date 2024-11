Dijous es representarà a la Seu l’espectacle Alma, de la Cia. Lo Monto

Cartell anunciador de l’espectacle Alma, de la companyia Lo Monto (Aj. la Seu)

Alma, un espectacle adreçat a tots els públics, de la companyia Lo Monto, es representarà aquest proper dijous, dia 7 novembre, al Teatre Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell. Segons les seves creadores, Alma presenta “dos personatges, que són utilitzats com a ratolins de laboratori i que saltaran de la poètica més fràgil a la comèdia més delirant”.

L’espectacle és per a tots els públics per igual: infants, joves i adults. Tots, són convidats a participar en “l’experiment” que proposa la companyia d’arts plàstiques, Lo Monto, a través dels dos personatges protagonistes, Brizna i Río, que gairebé sense adonar-se’n, es van veient envaïts pel plàstic, tant per dins com per fora.