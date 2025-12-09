Torna el Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra al Complex d’Encamp i al Centre Esportiu del Pas

El Saló de la Infància i la Joventut d’Encamp compleix, enguany, 31 anys amb espais lúdics i esportius, zones de psicomotricitat per als més petits, opcions multimèdia, tallers creatius i espectacles per a totes les edats. L’esdeveniment es dividirà en dues setmanes: del 27 al 30 de desembre a Encamp, al Complex Esportiu, i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa, al Centre Esportiu, de les 16 h a les 21h, en ambdues localitats.
Com a novetats, el Saló de la Infància i de la Joventut ha millorat l’ambientació i el sons, així com la incorporació d’un cinema 7D amb experiència cinematogràfica immersiva i dos espectacles per a públic familiar de cloenda: “Lali Dance Factory”, de Lali BeGood, que se celebrarà a Encamp i “La gran Festa”, de la companyia El Gripau Blau, que finalitzarà l’esdeveniment al Pas de la Casa.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha agrair la col·laboració d’Andorra Turisme per creure amb aquesta iniciativa, i ha fet èmfasi en el fet que “el Saló torna a reunir la combinació perfecta de la tradició dels anys d’experiència i de la innovació”. Sans ha afegit que, a més, esdevé una cita al calendari nadalenc amb la voluntat que “cada infant, cada jove i cada família trobi la seva activitat, la seva aventura, i aquest moment d’esbarjo d’aquest complement de Nadal que ja és tant encampadà, tant dels ciutadans del nostre país i de la gent que ens visita”.
D’altra banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que el Saló és “reforça molt l’activitat del país al Nadal, ja que fan pujar la marca Andorra, aquesta sensibilitat cap els infants i així ho demostra el Saló de la Infància amb els seus 31 anys”.
El Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra recull diverses zones de trobada dividides per edats i/o temàtiques que integren les activitats més ben valorades pels infants i les famílies arran dels resultats de les enquestes que es fan al públic que hi assisteix. En aquest sentit, l’espai per a nadons de 0 a 3 anys s’ha ampliat amb jocs més segurs i multisensorials i també s’incorpora l’espectacle “Flow”, pensat per un públic familiar amb nadons. A més, el Saló seguirà incorporant activitats com la zona d’infables, àrees de noves tecnologies amb elements nous lligats a la realitat virtual i un taller sobre intel·ligència artificial, la intergeneracional Zona Arcade, entre altres.
Activitats per a tothom
El programa començarà el dissabte, 27 de desembre, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb una àmplia varietat d’activitats: cinema 7D, tallers de pintura i aerografia, simuladors de motor VR, zona de realitat virtual, zona PS5, zona Nintendo Switch amb pantalla gegant, arcade amb màquines multijocs i zona lúdicoesportiva.
Cada jornada comptarà amb espectacles itinerants d’animació, com animals gegants, globoflèxia i personatges màgics que recorreran l’espai per a fer gaudir els infants.
El dilluns, 29 de desembre, hi haurà també l’espectacle interactiu “Flow”, adreçat als més petits (de 0 a 3 anys), i el dimarts, 30 de desembre, l’activitat clourà amb l’espectacle familiar “Lali Dance Factory”.
Torn per al Pas de la Casa
Posteriorment, la diversió serà al Centre Esportiu del Pas de la Casa, que acollirà activitats similars del 2 al 4 de gener, amb tallers, zones de videojocs, realitat virtual i espais de joc lliure. El 4 de gener, a les 18.30 h, els assistents podran gaudir de l’espectacle familiar “La gran festa”, que posarà el punt final a la programació nadalenca.
La venda d’entrades pel 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es farà a les recepcions del Complex d’Encamp o del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada d’un dia serà de 6 € (Encamp i El Pas de la Casa). L’abonament per a tots els dies a Encamp serà de 20 € i l’abonament per a tots els dies al Pas de la Casa serà de 15 €.
Tota la informació i programació del Saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.