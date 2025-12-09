Vuit detinguts, la darrera setmana, per conduir sota els efectes de l’alcohol, un d’ells també positiu en drogues

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut la darrera setmana un total de vuit persones. Es tracta d’un fronterer de 45 anys amb una taxa d’1,34; un home de 39 anys amb una alcoholèmia d’1,21; un turista de 38 anys amb un positiu d’1,16 g/l que circulava fent ziga-zagues; així un home de 46 anys amb una taxa d’1,23 que, a més, conduïa amb el permís suspès.
Els altres quatre arrestats són un turista de 33 anys amb una alcoholèmia d’1,51 que havia tingut un accident de danys materials a la CG2; dos turistes més, de 27 i 24 anys, amb positius de 0,98 i 1,19 i, finalment, un conductor de 37 anys amb una taxa d’1,46 que també va donar positiu a la prova de drogues i que es trobava en possessió de 0,76 grams de cocaïna.