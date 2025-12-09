Un jove violent provoca desordres en un local d’oci i, un cop al despatx de Policia, colpeja amb el cap un agent

La matinada de dissabte, la Policia va detenir un home de 25 anys com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la llibertat i la Funció Pública arran d’una alteració d’ordre públic en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. El jove, a qui no se li permetria l’entrada a l’establiment, s’hauria posat molt agressiu i hauria colpejat a un dels empleats de seguretat.
Segons informa el servei de l’ordre, en el moment en què els agents el van controlar, els va insultar, els va amenaçar, els va intentar agredir i, una vegada en dependències policials, va donar un cop de cap a un dels policies interventors.