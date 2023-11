Coberta del llibre “Tor. Tretze cases i tres morts”, de Carles Porta

Títol: Tor. Tretze cases i tres morts

Autor: Carles Porta

Pàgines: 408

Editorial: La Campana

«Me van robar, me van intentar matar, i encara soc jo lo cabrón. Només em queda una solució: morir matant!». Tretze veïns, amos d’una muntanya. Al poble de Tor, tocant a Andorra. Poderosos que s’enfronten. Interessos, contraban, l’orgull de la força. Assassinats estranys i sentències que fan créixer la crispació.

Carles Porta ha investigat la història de Tor, la muntanya maleïda. Hi va anar, la primera vegada, per a fer un 30 Minuts per a TV3. I en va quedar atrapat. Durant vuit anys hi va tornar molts cops per a parlar llargament amb uns personatges impenetrables, alguns plens d’odi, altres, de por i de secrets. Les escenes més tenses i també les més grotesques, i els retrats humans d’uns personatges que impressionen per la seva ràbia encesa.

Tor: Tretze cases i tres morts es devora amb la passió i l’avidesa que desperten les grans històries. Aquesta nova edició, amb imatges i amb els noms reals dels personatges, sumarà nous lectors a les desenes de milers de persones que han convertit el llibre en un referent del millor periodisme i Tor en un dels mites de la crònica negra catalana.





Font: lacasadellibro