La Seu instal·la menjadores per a ocells i esquirols

Menjadores per a ocells i esquirols instal·lades en parcs de la Seu (Aj. la Seu)

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tornat a instal·lar menjadores per a ocells al Parc del Segre, al Parc del Valira i al Parc del Cadí, continuant així la iniciativa que es va iniciar l’any 2013 durant els mesos de tardor i d’hivern. Aquestes menjadores proporcionen diferents tipus d’aliment per als ocells com pipes, negrilló, cacauets i de llar, a fi de cobrir les necessitats del màxim d’espècies d’ocells, algunes d’elles protegides. Entre les espècies a les que s’afavoreix amb la instal·lació d’aquestes menjadores hi destaquen les caderneres, els lluers, les mallerengues, els verdums i els pardals.

També s’han instal·lat algunes menjadores per a esquirols, una espècie entranyable present al Parc del Valira fàcil d’observar. La instal·lació de les menjadores es complementa amb una altra actuació ambiental per tal d’augmentar i preservar la biodiversitat dels parcs de la ciutat com són les caixes niu.

Cada any, a la tardor, es fa una revisió de les caixes niu per a determinar-ne l’ús que en fan els ocells. En les caixes instal·lades al parc del Segre s’ha observat que, majoritàriament, han estat ocupades pel pardal xarrec (Passer montanus) i per la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus). Al parc del Valira, la majoria de caixes han estat ocupades per mallerengues, tot i que també s’ha troba algun niu de pica-soques blau (Sitta europaea). Durant la revisió també s’ha pogut observar al Parc del Valira una caixa niu ocupada per dos exemplars de ratpenats de l’espècie pipistrel·la.

En total s’han instal·lat 25 menjadores per a ocells i esquirols, i 31 caixes niu al Parc del Segre, al Parc del Valira i de l’Horta del Valira. Cal remarcar que algunes d’aquestes menjadores i caixes han estat finançades per l’empresa PEUSA.





La Seu Naturalment

Tant la instal·lació de les menjadores com de les caixes niu tenen per objectiu promoure la natura entre la població, ja que facilita l’observació d’ocells quan aquests s’hi atansen per a alimentar-se. Alhora també esdevé un recurs pedagògic per a les escoles, així com una eina científica.

A més a més, es facilita punts d’alimentació durant la tardor i l’hivern a espècies protegides presents al parc o als voltants en una època de l’any que escasseja l’aliment i llocs de nidificació.

Aquesta iniciativa s’engloba en el marc del projecte de La Seu Naturalment que vol promoure i donar a conèixer la natura més urbana de la ciutat.