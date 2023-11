Fa 78 anys naixia Frida Lyngstad, vocal d’ABBA

Un 15 de novembre de 1945, ara fa 78 anys, venia al món Frida Lyngstad (de nom complet Anni-Frid Synni Lyngstad), a Ballangen, Narvik (Noruega). Molt coneguda per ser vocalista d’ABBA, grup mundialment popular. Va començar a cantar als 11 anys, als 13 cantava jazz amb un grup. Després de diversos singles, el 1971 va llançar el seu primer elapé, produït per Benny Andersson, que seria el seu company sentimental i juntament amb qui s’integraria a ABBA, fins a la dissolució el 1982. Aquest any va gravar en solitari, amb producció de Phil Collins i poc després es va retirar.

El 1992 es va casar amb un príncep noruec (que va morir el 1999), passant a formar part de la noblesa del país. El 1996 va gravar un nou àlbum. El 1998 la seva filla va morir en un accident de trànsit, sent un fort cop emocional per a ella. Retirada de la música, viu a Suïssa.





Font: EfeEme.com