Tipus de patates i quines són les millors en cada cas

La patata és un dels ingredients més versàtils de la cuina mediterrània. Tot i que sovint comprem “patates” sense més detalls, en realitat n’existeixen moltes varietats, cadascuna amb unes característiques pròpies que les fan ideals per a usos culinaris concrets. Conèixer aquests tipus ens permet millorar textures, sabors i resultats finals als plats.
1. Patates de carn ferma
Són patates amb poca fècula i textura compacta. No es desfan fàcilment i mantenen la seva forma durant la cocció.
Varietats habituals:
- Red Pontiac
- Kenebec (tot i que és semiferma, sovint es classifica en aquest grup per la seva versatilitat)
- Charlotte
Millor per a:
- Amanides de patata
- Guisats on la patata no s’ha de desfer
- Truita de patates amb textura més ferma
- Bullides o al vapor
Per a què?
La seva estructura molecular conté menys midó, cosa que impedeix que la patata s’esmicolí durant la cocció. Són perfectes quan busquem peces definides i textura consistent.
2. Patates de carn tova o farinoses
Aquestes patates tenen un contingut alt en midó i una textura més esponjosa. En coure-les, tendeixen a desfer-se lleugerament.
Varietats habituals:
- Monalisa
- Agria
- Russet
Millor per a:
- Purés cremosos
- Patates al forn
- Croquetes i masses amb patata
- Fregides molt cruixents
Per a què?
El seu alt contingut en fècula afavoreix una textura lleugera i airejada quan es tritura, i dona una crosta més cruixent quan es fregeix. Per això són les reines de les patates fregides professionals.
3. Patates de cocció universal o semitoves
Són un punt intermedi entre fermes i farinoses. S’adapten bé a moltes preparacions, fet que les converteix en les més habituals a les llars.
Varietats habituals:
- Kennebec
- Desirée
- Yukon Gold
Millor per a:
- Cuina diària variada
- Guisats
- Fregits i truites
- Forn i gratinats
Per a què?
Equilibren estabilitat i suavitat: mantenen la forma suficient perquè no es desfacin, però també tenen prou midó per a resultar meloses. Són ideals quan es vol una patata “per a tot”.
4. Patates noves
No són una varietat, sinó un estat de maduració. Es cullen abans d’arribar a la maduresa completa.
Característiques:
- Pell fina
- Gust més dolç i fresc
- Baix contingut en midó
Millor per a:
- Amanides
- Guarnicions lleugeres
- Bullides amb pell
Per a què?
La seva textura és ferma i humida, cosa que les fa perfectes per a menjar senceres o tallades amb precisió. A més, la pell es pot menjar fàcilment.
5. Patates velles
També anomenades patates de guarda.
Característiques:
- Pell més gruixuda
- Gust més intens
- Alt contingut en midó
Millor per a:
- Purés
- Fregits
- Estofats tradicionals
Per a què?
La seva concentració de midó augmenta amb el temps, cosa que afavoreix textures més cremoses o cruixents segons la tècnica de cocció.