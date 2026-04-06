Tipus de patates i quines són les millors en cada cas

In: Gastronomia
Una varietat de patates (Getty Images)
La patata és un dels ingredients més versàtils de la cuina mediterrània. Tot i que sovint comprem “patates” sense més detalls, en realitat n’existeixen moltes varietats, cadascuna amb unes característiques pròpies que les fan ideals per a usos culinaris concrets. Conèixer aquests tipus ens permet millorar textures, sabors i resultats finals als plats.

1. Patates de carn ferma

Són patates amb poca fècula i textura compacta. No es desfan fàcilment i mantenen la seva forma durant la cocció.

Varietats habituals:

  • Red Pontiac
  • Kenebec (tot i que és semiferma, sovint es classifica en aquest grup per la seva versatilitat)
  • Charlotte

Millor per a:

  • Amanides de patata
  • Guisats on la patata no s’ha de desfer
  • Truita de patates amb textura més ferma
  • Bullides o al vapor

Per a què?
La seva estructura molecular conté menys midó, cosa que impedeix que la patata s’esmicolí durant la cocció. Són perfectes quan busquem peces definides i textura consistent.



2. Patates de carn tova o farinoses

Aquestes patates tenen un contingut alt en midó i una textura més esponjosa. En coure-les, tendeixen a desfer-se lleugerament.

Varietats habituals:

  • Monalisa
  • Agria
  • Russet

Millor per a:

  • Purés cremosos
  • Patates al forn
  • Croquetes i masses amb patata
  • Fregides molt cruixents

Per a què?
El seu alt contingut en fècula afavoreix una textura lleugera i airejada quan es tritura, i dona una crosta més cruixent quan es fregeix. Per això són les reines de les patates fregides professionals.



3. Patates de cocció universal o semitoves

Són un punt intermedi entre fermes i farinoses. S’adapten bé a moltes preparacions, fet que les converteix en les més habituals a les llars.

Varietats habituals:

  • Kennebec
  • Desirée
  • Yukon Gold

Millor per a:

  • Cuina diària variada
  • Guisats
  • Fregits i truites
  • Forn i gratinats

Per a què?
Equilibren estabilitat i suavitat: mantenen la forma suficient perquè no es desfacin, però també tenen prou midó per a resultar meloses. Són ideals quan es vol una patata “per a tot”.



4. Patates noves

No són una varietat, sinó un estat de maduració. Es cullen abans d’arribar a la maduresa completa.

Característiques:

  • Pell fina
  • Gust més dolç i fresc
  • Baix contingut en midó

Millor per a:

  • Amanides
  • Guarnicions lleugeres
  • Bullides amb pell

Per a què?
La seva textura és ferma i humida, cosa que les fa perfectes per a menjar senceres o tallades amb precisió. A més, la pell es pot menjar fàcilment.



5. Patates velles

També anomenades patates de guarda.

Característiques:

  • Pell més gruixuda
  • Gust més intens
  • Alt contingut en midó

Millor per a:

  • Purés
  • Fregits
  • Estofats tradicionals

Per a què?
La seva concentració de midó augmenta amb el temps, cosa que afavoreix textures més cremoses o cruixents segons la tècnica de cocció.

