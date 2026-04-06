Una cosa de la qual es parla molt i es coneix ben poc: el benestar emocional. Fa quaranta anys ni tan sols se sentia aquesta paraula. La gent tenia amics, s’explicaven les coses entre ells i a seguir la vida. Actualment, les pantalles (telèfons, tauletes, etc.) més que ser una eina s’ha convertit en la vida de molts. Persones que només treballen i després pantalla. I ni tan sols s’adonen que no socialitzen els uns amb els altres. O que estan perdent simplement el fet de quedar i xerrar. Hi ha persones amb les quals pots quedar i durant tot el temps estan enganxats al telèfon.
Més tard quan se’ns presenten inconvenients a la vida (que sempre n’hi ha) no sabem què fer, ni com reaccionar i el nostre món s’enfonsa. Acabem tots en el psicòleg, si tens sort i una mica de diners et costarà un bon dineral, perquè entenguis l’important del benestar emocional i, si tens pocs diners, la seguretat social actualment et donarà una visita cada tres mesos (encara continuo sense entendre-ho).
Encara que ara en els Caps de Catalunya ofereixen un gran servei on parlen d’aquest tema en grup, durant gairebé dos mesos (ho vaig comentar en un altre article) i gràcies hi ha d’aquests grups. Val la pena i us ho puc assegurar que aquells que no socialitzeu, els que estan amb les pantalles i els que no sàpiguen la importància del benestar emocional, comenceu a buscar informació i estar, així, més ben preparat per a quan alguna cosa succeeixi.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.