Tipus d’arrebossats diferents per a poder variar a la cuina

Els arrebossats enriqueixen el sabor de molts plats, fent-los més cruixents i irresistibles, per això agraden tant als nens i a tothom. Existeixen molts tipus d’arrebossats, que varien segons els ingredients o l’ordre en el qual s’inclouen.

Vegem els principals:

– Arrebossat només amb farina o “a l’andalusa”: es diuen així perquè són els clàssics dels anells dels calamars, tan típics en el sud d’Espanya.

– Empanat o arrebossat amb ou i pa ratllat: potser és la forma més tradicional i la més utilitzada quan es tracta d’arrebossar unes costelles de porc, les tires de pollastre o les croquetes.

– Arrebossat “americà”: aquest destaca per tenir un extra de cruixent, el qual s’aconsegueix de dues formes; d’una banda, submergint totalment les peces a arrebossar en oli (a diferència d’altres arrebossats que precisen de menys quantitat a la paella) i perquè en lloc de pa ratllat solen utilitzar-se flocs de civada o d’un altre cereal. Altres opcions amb les quals queda molt bé és amb blat de moro torrat o simplement, arrebossar la carn dues o tres vegades.

– Tempura: és una tècnica d’origen japonès, cada cop més estesa per tot el món. La tempura es realitza formant una pasta en la qual es barreja aigua, una mica de gel, farina, llevat i sal. Ideal per a arrebossar verdures com els pebrots, la pastanaga, l’albergínia o el carabassó.

– A la Romana: aquí els ingredients són la farina i l’ou i, a més, en aquest ordre. Molt aconsellable per a peixos.

Encara que aquests són els bàsics, les receptes anteriors admeten múltiples variacions. I és que el pa ratllat pot substituir-se perfectament per qualsevol mena de llavors, fruita seca o, fins i tot, galetes. Per a triturar-ho tot bé, n’hi ha prou amb introduir els aliments en una bossa hermètica de plàstic i picar-los fins a deixar-los en una consistència granulada