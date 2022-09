Trucs infal·libles per a netejar les taques de la paret

Les taques en la paret poden aparèixer en el moment menys esperat, i treure-les, sembla fàcil, però si es fa malament, podries danyar la pintura i haver de tornar a pintar. És possible fer-ho sense haver de pintar?

Com hi ha tota mena de pintures i de taques, no totes es treuen de la mateixa forma. El primer que cal saber és que, com més aviat millor actuïs, més fàcil és aconseguir bons resultats. Les taques en pintura plàstica es poden treure amb suavitat utilitzant una esponja suau amb poca aigua, fregant sense estrènyer.

Si les taques són de dit, usa un drap suau amb sabó neutre i aigua tèbia, assecant després amb un drap net. Pel que fa a la pintura al tremp, aquesta permet treure taques usant un esborrany màgic o una goma d’esborrar.

Per a les taques de bolígraf o retoladors, fes una pasta amb aigua i bicarbonat, i frega amb suavitat la paret deixant actuar una estona.

Les taques de greix són realment difícils de treure. Això sí, fent servir pols de talc es pot absorbir l’excés de greix, i després passa un raspall suau, frega amb cura, i acaba passant un drap humit per a treure totes les restes.

La pintura blanca té el gran avantatge que no té color, així que pots fer servir lleixiu per a treure les taques més difícils i persistents. A vegades també funciona tirar una mica de vinagre diluït en aigua, que és menys abrasiu.

La humitat és el pitjor enemic de la pintura, i les taques es poden eliminar fàcilment amb vinagre blanc, tirant-lo per la taca i deixant-ho actuar mitja hora. Després, passa un drap lleugerament humit sobre la taca i desapareixerà.

En els casos més greus, podràs fer servir amoníac, aigua oxigenada i lleixiu per a les taques superficials.

Finalment, estan les taques de tomàquet. En les parets de color fosc es poden treure amb vinagre i aigua, però en les de color clar és molt complicat treure-les del tot.

Per vivirhogar.republica.com