“The Equalizer 3”, d’Antoine Fuqua

Fa tot just una setmana (1 sertembre) que s’ha estrenat la pel·lícula The Equalizer 3, una cinta destinada als amants del cinema d’acció i de suspens. El llargmetratge està dirigit per Antoine Fuqua i el guió és de Richard Wenk. Pel que fa al repartiment d’actors, els principals artistes són Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman.

Aquest és, doncs, el tercer lliurament de The Equalizer i capítol final de la saga. Aquesta vegada trobem l’implacable Robert McCall (Denzel Washington) gaudint d’una vida tranquil·la al sud d’Itàlia. Allí, havent deixat de banda els seus arriscats treballs per al govern, gaudeix de la seva jubilació i està arrelant, coneixent també noves persones que l’envolten i amb els quals està construint un vincle. Tot canviarà en descobrir que la vida de les persones està sota el control de la màfia italiana. Aquesta nova classe de violència que l’amenaçarà, no espanta gens McCall, que decidirà convertir-se en protector i venjar-se pels crims comesos.