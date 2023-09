Coneix les plantes nocturnes que floreixen a la nit (II)

Un exemplar de flor de lluna (iStock)

Les plantes nocturnes són aquelles que floreixen a la nit aprofitant la llum de la lluna o l’absència de sol. Vols conèixer les plantes nocturnes més populars per la seva bellesa i agradable fragància? Després de parlar de la Dama de nit, i l’Orquídia de nit (11 d’agost), avui parlem de la Flor de lluna.

És una planta enfiladissa que destaca per tenir unes flors grans blanques que s’obren al capvespre i es tanquen a l’alba. És originària de les regions tropicals, però es pot trobar en diversos llocs del món per la seva gran popularitat com a planta ornamental.

És una de les plantes nocturnes que destaca per les seves cridaneres flors d’un blanc pur amb forma de trompeta i que poden arribar a mesurar fins a 15 cm de diàmetre. En obrir-se a la nit, emeten una aroma dolça per a atraure els pol·linitzadors nocturns.

Prefereix un sòl ben drenat i reg regular. Pot suportar períodes de sequera, però creixerà millor amb el terra humit. Amb la seva capacitat per a grimpar i les seves impressionants flors nocturnes és una veritable joia per a conrear al jardí.

Al pròxim número, parlarem de la Xeringuilla, també anomenada corona, o flor de Sant Josep, i la Clavellina. Les coneixeu? També són plantes que floreixen a la nit, i que us encantaran.





Per Decoracion2.com