Descobrim per què sents inflor abdominal a l’estiu

Una dona amb el ventre ben pla (Bloomers San José)

Estem passant uns dies de calor molt intensa i el nostre cos està reaccionant de moltes formes. Et sents més inflada del normal i, això et fa sentir incòmoda? Podem corregir de manera senzilla aquesta retenció de líquids si apostem per una bona alimentació i bons hàbits. A què es deu aquesta inflor abdominal?

Distensió abdominal: què succeeix?

Mentre patim l’impacte de les altes temperatures, ens apareix una panxa similar a la dels primers mesos de gestació. Podem haver engreixat algun quilo, bevem molta aigua, però el nostre abdomen continua especialment inflat i sentim les molèsties de la inflor. Què ens succeeix?

En primer lloc, és important conèixer que és una de les molèsties més habituals durant les vacances i es deu a l’increment de l’aigua en l’espai extracel·lular o intersticial (que envolta les nostres cèl·lules).

Per què ens sentim així? Durant les vacances, les nostres rutines horàries es flexibilitzen, ens passem moltes hores sense menjar i apostem per menjars copiosos, rics en sucre i sal, però també en greixos.

Per exemple, les patates braves o les xips són elements estrelles dels aperitius estiuencs, que gairebé sempre compten amb begudes alcohòliques com a protagonistes: cervesa, vermut, mojito… I si no vols consumir alcohol, és molt probable que no demanis una ampolla d’aigua, sinó un refresc o beguda carbonatada. Tenim molta set, però la filosofia vacacional de “gaudeix de la vida, ens ho mereixem” dona carta blanca a totes les begudes ensucrades i alcohòliques, arraconant la gran beguda que ens hidrata: l’aigua.

També tenen via lliure els ultraprocessats i lactis (època daurada del gelat). Com exportem la nostra rutina alimentària a bars i restaurants de forma molt més freqüent que durant l'any, tenim un menor control de la nostra dieta i del seu equilibri. No és d'estranyar que el nostre cicle intestinal es vegi ressentit, per la reducció de fibra en la nostra dieta, i aparegui el restrenyiment.





Cinc consells per a reduir la distensió abdominal

No es tracta de renunciar a tots els capricis i a la filosofia de gaudir de les vacances, però sí que tenir un cert control per a evitar aquesta inflor abdominal, que ens crea malestar. Podem trobar un cert equilibri per a sentir-nos còmodes durant les vacances.

1. Fes una compra de productes saludables, fruites, verdures i aliments amb fibra, també durant les vacances. És important que vagis a comprar sense fam per a caure en les mínimes temptacions possibles, i introdueix en el carro productes saludables que se’t posin bé. Pensa que l’alimentació és clau per a sentir-nos amb energia davant les altes temperatures i que podem crear plats refrescants amb productes variats.

2. Dedica-li atenció al fet de mastegar bé els aliments i evita parlar amb la boca plena. Xerrar durant la ingesta contribueix a la inhalació d’aire, i que aquest s’acumuli en la zona abdominal.

3. Millor l’aigua que els refrescos i les begudes alcohòliques. Fa molta calor i la millor manera de sadollar la teva set és amb aigua. Consumeix dos litres d’aigua al dia i limita el consum de la resta de begudes a ingestes més ocasionals. Planteja-t’ho com a petites renúncies, et sentiràs molt millor.

4. Aposta per una dieta diürètica, baixa en sodi. Per a salat ja està la mar i la nostra personalitat, redueix al màxim el consum d’aliments amb sal, com ultraprocessats, embotits… Ja sabem que la sal és un dels grans agents de la retenció de líquids.

5. No deixis de fer esport durant les vacances, només adapta-ho. Si les vacances estan per a gaudir, quin sentit té eliminar les rutines que ens fan bé? L’esport presenta un arsenal de tantes modalitats que no tenim excuses possibles per a continuar practicant-lo en qualsevol lloc. Pensa que pots caminar, córrer, practicar esports aquàtics…

I tu… sents inflor abdominal? Creus que aquests consells poden ajudar-te?





Per bellezactiva.com