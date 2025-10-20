Tendències en terres: textures, geometria i naturalitat

Casa Decor 2025 ha consolidat una tendència que ja venia prenent força: els terres deixen de ser un element secundari per a convertir-se en una peça clau del disseny d’interiors. En aquesta edició, els professionals han demostrat com aquest element pot definir amb caràcter l’atmosfera d’un espai, aportant ritme, profunditat i personalitat a través dels materials, les formes i les textures.
Una de les apostes més clares ha estat la reinterpretació contemporània de la fusta. Ja sigui col·locada en espiga, en formats modulables o combinada amb altres materials nobles com la pedra, la fusta adopta un rol estructural i estètic alhora. Aquesta versatilitat permet delimitar amb subtilesa diferents àrees dins un mateix ambient, tot jugant amb la direcció de les peces o amb contrastos cromàtics.
Les combinacions de materials naturals també han estat protagonistes. La unió de fustes i pedres, amb transicions suaus o contrastades, afegeix riquesa visual i marca recorreguts dins l’espai sense necessitat de parets. Aquesta aposta per la naturalitat va acompanyada d’un fort component emocional i narratiu, especialment present en dissenys que evoquen memòries o arrels a través de la disposició dels materials.
Els mosaics, petits però intensos, han donat lloc a superfícies expressives que connecten amb l’espectador. Jocs de color, formats reduïts i patrons gràfics aporten calidesa i una dimensió gairebé artística, molt allunyada de la funcionalitat freda. Aquest vessant emocional es reforça amb dissenys que remeten a l’artesania, la tradició i l’estil retro.
La geometria, present en múltiples propostes, es consolida com a recurs formal amb valor decoratiu. Ja sigui mitjançant línies reticulades, patrons en espiga o combinacions modulars, el disseny geomètric dels terres genera dinamisme i elegància, sovint amb una mirada cap als estils clàssics reinterpretats amb llenguatges contemporanis.
També destaca la incorporació de solucions tècniques avançades, especialment en terres ceràmics i porcellànics.
