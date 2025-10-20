Tancat el carrer de Sant Romà fins al 12 de desembre pels treballs de remodelació de les Bons

Una imatge del carrer afectat per les obres (Comú d'Encamp)
Aquest dilluns, 20 d’octubre, comença la segona fase del pla de remodelació del nucli tradicional de les Bons, a la parròquia d’Encamp, en la qual es continuarà amb els treballs efectuats durant la primera fase, però en aquesta ocasió al carrer de Sant Romà. Es procedirà, entre d’altres, a la pavimentació del sòl, a l’actualització de les xarxes de serveis i a la incorporació de nou enllumenat públic a la zona. 

Aquesta fase afectarà la circulació de vehicles i vianants al carrer de Sant Romà del 20 d’octubre fins al 12 de desembre en l’horari comprès entre les 9 h del matí fins a les 18 h de la tarda. Durant aquestes hores, no es podrà circular ni transitar pel carrer. 

El Comú d’Encamp ha establert diferents mesures per a facilitar la mobilitat mentre durin les afectacions a la circulació:

– Els veïns afectats podran disposar d’una plaça per vehicle a l’aparcament dels Arínsols.

– Es posa a disposició un servei de transport per aquells veïns que ho necessitin per a facilitar la mobilitat. El punt de recollida serà al pont de les Bons o al carrer 14 de març.

