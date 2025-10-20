En el món de les receptes, per a molta gent, les que fan referència a les postres agafen una dimensió especial. En la seva majoria, les receptes de postres es poden fer en família i, concretament, amb els més petits de la casa. Als infants els agrada molt preparats plats dolços ja que s’entretenen en elaborar-los i, després, gaudeixen mentre mengen allò que han creat. Per a aquesta setmana, doncs, proposem fer unes postres, unes galetes de mantega.
Ingredients per a 4 persones:
200 gr de mantega
200 gr. de sucre
2 ous (1 per a pintar)
400 gr. de farina
La recepta:
Agafar un bol i barrejar la mantega, el sucre i 1 ou. Es va amassant amb farina.
Quan està ben compacte s’aplana amb un cilindre sobre el marbre. Agafem motlles de diferents formes i es van tallant les galetes.
Posar-les en una plata de forn (millor sobre paper de coure), i es pinten amb l’altre ou batut. Ho deixarem al forn de 5 a 10 minuts i anar vigilant que no es cremin.
Esperar a que es refredin per tal que quedin ben cruixents!
Per Redacció Ben Fresc