L’anticicló continua sent l’amo de la situació meteorològica. El temps es preveu assolellat i no s’albiren canvis a curt termini.

Vent de sud-oest, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes de 0ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i al Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 13ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

Al migdia, la isoterma zero graus se situarà cap a 3.400 metres.