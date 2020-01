Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Encara que us sentiu sols les vostres ganes de tirar endavant i de fer coses que no heu fet mai us donaran forces per no deixar de fer res si ningú s’hi apunta. Això és molt bo per vosaltres, ja que us dona una força de caràcter i de personalitat i us anima a ser atrevits i directes per aconseguir el que us ve de gust i us agrada.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Necessiteu fer un canvi d’aires i trencar una mica amb la rutina. Encara que ja hagueu fet moltes coses diferents aquests dies potser us convé fer alguna cosa sols i a la vostra. Si podeu busqueu-vos algun moment per desconnectar i sortir de la roda que sempre us envolta. Tot i això no deixeu les vostres responsabilitats de banda.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La seriositat i la voluntat de fer les coses de manera responsable us farà estar, fins i tot, un pèl massa tancats i poc comunicatius. Hauríeu de mirar que aquesta actitud no sigui massa radical i faci que hi hagi moments tensos, sobretot a casa. Necessitareu ordre i prioritats per estar més tranquils i per sentir-vos bé del tot.



Cranc



al 21 de juliol

Els vostres dubtes en tots els temes relacionats amb les coses que feu per plaer, o sigui els vostres hobbies, faran que us passi pel cap deixar de fer algunes d’aquestes coses. Penseu que només seran moments de dubtes i que no cal tallar amb tot de sobte, deixeu passar algun dia i ja ho veureu diferent i més bé tot.



Lleó



al 21 d’agost

Tindreu canvis d’opinió molt sobtats i potser això us farà estar una mica nerviosos. No us atabaleu gaire que no cal. És important que us mantingueu amb les coses importants que us valen la pena i per les que heu de lluitar. No us deixeu portar pels sentiments i les emocions, mireu de valorar les coses pel que realment valen.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Us maregen la perdiu fent que aneu d’un costat a l’altra sense direcció, vosaltres ja sabeu el que voleu però els altres us ho giren. La paciència és l’única cosa que us val la pena de mantenir, això i el bon humor per estar més contents i no deixar-vos decaure pel que us plantegen els demés. Tot es posarà a lloc en el seu moment.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En el camp de la parella us trobareu que les coses us canvien d’una manera que no us esperàveu. No us feu castells, ni penseu més del que heu de pensar. Deixeu que tot vagi fent al seu aire i quan sigui el moment adequat ja veureu que us ve de gust o us interessa més fer. També cal que us agafeu les coses amb calma a la feina.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Teniu algun possible conflicte amb la figura del pare, seria convenient que parléssiu de manera relaxada per fer un intercanvi d’opinions i valorar les diferències que podeu tenir. De vegades les coses ben parlades es poden entendre molt millor. Se us destacarà també molta serenitat a l’hora de parlar, o podeu aprofitar per a la feina.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Les vostres arrencades de caràcter us poden sorprendre, ja que en algun moment entrareu en una roda de massa pressió i podeu explotar d’una manera massa directa i sense embuts. Estaria bé que miréssiu de posar filtre a les paraules o a les accions per ser més diplomàtics amb tot. Sort que això només us afectarà uns dies i prou.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Les emocions us poden jugar males passades en tots els sentits, cal que us mireu de serena com pugueu i no deixeu que els alts i baixos dels sentiments us portin per allà on no toca. Us aniria bé enfocar-vos a la feina i dedicar més temps en les coses que us poden donar més profit per avançar. No cal que patiu que no serveix per res.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Teniu el guapo pujat i això farà que us diguin coses que us agradin i que us facin sentir molt bé. Sempre és bo per pujar l’autoestima. A banda d’això tindreu un petit problema de mandra, això vol dir que us costarà bastant arrancar i fer les coses que toquen, mirareu de passar de tot i fer veure que no heu vist res, per no fer-ho.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març