Té un accident anant begut, abandona el cotxe i, aquest, s’incendia

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia ha detingut, aquesta matinada de divendres, a la localitat del Pas de la Casa, un turista de 25 anys amb una taxa d’1,52. L’home ha tingut un accident de danys materials a la rotonda del túnel d’Envalira, punt on ha col·lidit contra una barana de seguretat i, tot seguit, ha marxat del lloc de l’accident de trànsit.
En el moment en què ha arribat la primera patrulla del servei de l’ordre, el motor del cotxe, amb matrícula espanyola, s’ha començat a incendiar i els agents han sufocat el foc ràpidament mentre una segona patrulla ha pogut localitzar el conductor i els altres tres ocupants del vehicle.