Acaba arrestat per conduir envaint el carril contrari i donar positiu en alcoholèmia

La matinada d’aquest mateix divendres, 23 de gener, agents del servei de Policia ha arrestat dos conductors per positius d’alcoholèmia al volant un cop realitzats els pertinents controls. Un d’ells, de 26 anys, ha estat controlat amb una taxa d’1,19 a la CG2, a l’altura de Ransol, quan circulava de manera erràtica trepitjant la línia contínua i envaint part del carril contrari.
A l’altre conductor, de 29 anys, se l’ha detingut a la parròquia d’Andorra la Vella. A aquest individu se l’ha arrestat en registrar una taxa d’alcoholèmia de 0,99 mentre conduïa el seu vehicle.