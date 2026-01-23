La Policia deté un noi per ruixar amb gas pebre un grup de turistes i amenaçar-los de mort

La Policia ha detingut, aquesta setmana al Pas de la Casa, un turista de 19 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat per haver ruixat amb gas pebre i haver amenaçat de mort, dilluns a la nit, un grup de turistes allotjats en un edifici de la localitat encampadana i amb els quals no tenia cap relació.
El noi havia perdut el seu telèfon mòbil i la ubicació del dispositiu el situava en l’immoble en què es van produir els fets. S’hi va desplaçar amb dos amics per tal de recuperar-lo, va començar a picar fortament a la porta del pis on es trobava l’altre grup i, quan van obrir, es va produir l’agressió. El pot de gas pebre que va utilitzar és de tinença i ús prohibit. El mòbil no es trobava en l’apartament.