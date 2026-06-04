Tancat el càsting de la nova edició d’F5 dirigida al sector emergent

L’organització del projecte F5 anuncia el tancament de la convocatòria de càsting de la seva nova edició, que enguany posa el focus en el sector emergent, adreçant-se a joves majors de 21 anys que estan iniciant les seves primeres experiències professionals. A la convocatòria s’hi ha presentat un total de 12 participants, que formaran part del càsting que tindrà lloc aquest diumenge, 7 de juny, de 10 h a 13 h, a la Sala dels Arcs de la Massana. La jornada es planteja com un espai de treball compartit on les persones participants prendran part en diferents dinàmiques i exercicis orientats a fomentar la creativitat, la col·laboració i la construcció d’un llenguatge escènic comú.
Després d’aquesta primera fase, el projecte F5 es desenvoluparà del 29 de juny al 5 de juliol al Teatre de les Fontetes de la Massana, convertint-se novament en un laboratori de creació artística en què els participants construiran una proposta escènica col·lectiva a partir de les seves experiències, inquietuds i mirades sobre el món contemporani.
Aquesta edició tornarà a comptar amb la complicitat de Fvck i Lloc, que seran presents durant tot el procés creatiu i en faran un seguiment a través de continguts audiovisuals i de les seves xarxes socials. Aquesta documentació permetrà acostar el projecte al públic i mostrar de primera mà el recorregut creatiu dels participants fins a la presentació final.
Amb aquesta nova edició, «F5 reafirma la seva voluntat d’esdevenir un espai de trobada, creació i desenvolupament de talent, apostant per noves generacions que comencen a construir el seu camí professional i creatiu».