Doria obre la temporada a la Copa del Món de Praga, aquest divendres

La campiona d’Europa i diploma olímpica, Mònica Doria, donarà el tret de sortida a la temporada aquest cap de setmana. Després de descartar la seva presència a la primera Copa del Món, l’andorrana començarà el curs a la màxima categoria de piragüisme a Praga, amb la segona prova del calendari del circuit. “Tot i que no compti per a la classificació dels Jocs Olímpics és una Copa del Món i això vol dir que hem de donar el màxim i que volem estar el més amunt possible”, ha assegurat la palista abans d’estrenar-se aquest divendres.
“La veritat és que tinc moltíssimes ganes de començar, és un canal que a mi m’encanta i, a més a més, tinc la competitivitat a dins, tinc ganes de posar-me en la línia de sortida i de donar-ho tot aquest cap de setmana”, ha conclòs.
El calendari de Praga marca el caiac com la primera modalitat amb les primeres eliminatòries a partir de les 12.30h i la final a partir de les 16.00h. Dissabte serà el torn per a la canoa amb el tret de sortida a la primera eliminatòria a les 11.52h i la final a les 14.30h. Ja, diumenge, serà el torn del caiac cross.
“Crec que hem de començar a agafar ritme de competició i que hem de mentalitzar-nos a que aquestes dues primeres Copes del Món ens han de servir per a arribar al mundial en el millor estat de forma i això vol dir competir al màxim nivell i anar agafant tacte amb l’aigua”, ha destacat Cristian Tobio, entrenador de Doria i de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC).