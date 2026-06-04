Rècord de participació en el 16è Fòrum Escola Verda, amb l’alumnat com a motor del canvi sostenible

El Fòrum Escola Verda celebra la setzena edició en el marc de la Setmana del Medi Ambient, consolidant-se com un espai de referència per a impulsar la sostenibilitat des de l’àmbit educatiu. L’acció forma part del projecte Escola Verda, que implica els 33 centres educatius existents al país i més d’11.000 alumnes, el qual posa el focus en el paper actiu de l’alumnat com a agent de canvi, fomentant la seva implicació directa en la transformació dels centres i del seu entorn.
L’edició d’enguany registra una participació rècord, amb 28 centres educatius de primera i segona ensenyança i prop de 300 alumnes, i dona tot el protagonisme als estudiants. Durant la jornada d’avui dijous, s’ha celebrat la trobada dels alumnes de primera ensenyança al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, en format paradetes, aquest esdeveniment es concep com un espai dinàmic d’intercanvi en què l’alumnat comparteix coneixement, experiències i iniciatives amb companys d’altres centres.
Demà divendres, serà el torn dels alumnes de segona ensenyança, formació professional i batxillerat, que es reuniran a l’Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma i on els alumnes presentaran en primera persona els projectes de sostenibilitat desenvolupats durant el curs.
El Fòrum esdevé, així, una plataforma perquè els alumnes assumeixin un rol protagonista en la sensibilització ambiental, amb activitats que inclouen la fira d’exposicions, un esmorzar col·lectiu i l’entrega de guardons Escola Verda i dels premis de patis verds. En aquest context, la incorporació del “Passaport del Fòrum” reforça encara més la participació activa, incentivant els estudiants a descobrir els projectes dels altres centres i a interactuar entre ells.
En paral·lel, el programa Escola Verda ha continuat avançant aquest curs amb iniciatives que vinculen la sostenibilitat al dia a dia dels alumnes. En destaca especialment la creació de diversos camins pedagògics dins l’acció “Fent camí de l’escola a la Natura!”, com el rec del Solà, el camí de Prats a Meritxell i el camí de Santa Bàrbara, que permeten a l’alumnat desenvolupar activitats a l’aire lliure en entorns naturals propers als centres. Aquests itineraris reforcen l’aprenentatge vivencial i faciliten el contacte directe amb la natura, integrant la sostenibilitat en l’experiència educativa quotidiana.
A més, el projecte continua desenvolupant accions com la naturalització dels patis escolars amb el programa “Patis verds i saludables”, la formació del professorat en àmbits com la biodiversitat o l’economia circular, o la creació d’un nou portal digital d’educació ambiental, destinat a recopilar recursos i informació entorn l’educació ambiental per a la sostenibilitat. Aquest nou portal també ha d’afavorir la retroalimentació entre escoles i potenciar la interrelació i el treball col·laboratiu entre centres.
En el marc de la gestió sostenible de residus i per a reforçar i fomentar la recollida selectiva, aquest any s’han dotat els centres escolars amb més contenidors per a la recollida selectiva. Així mateix, i per a promoure la prevenció de residus i la reutilització, s’està desenvolupant una aplicació d’intercanvi de materials escolars tals com llibres de text, llibres de lectura, estoigs, motxilles, bates escolars entre d’altres en el marc de l’acció “El material escolar…sostenibilitat dins i fora de l’escola”.
Finalment, amb la voluntat d’implicar les noves generacions a l’hora de valorar el patrimoni i reforçar el vincle entre cultura i territori, s’ha aprofitat el Fòrum per a informar i animar als alumnes de l’obertura del concurs literari de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. La iniciativa promou la creativitat i contribueix a transmetre els valors d’aquest espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO a través de la narrativa.