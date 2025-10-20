Puigcerdà no celebrarà la Fira de Cavalls pel brot de dermatosi nodular contagiosa

L’Ajuntament de Puigcerdà ha suspès el 44è Concurs de Cavalls del municipi, previst per al 8 i el 9 de novembre, arran de la detecció de diversos focus de dermatosi nodular contagiosa a l’Alt Empordà i el Gironès. Segons ha indicat el consistori en un comunicat, les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat a causa d’aquesta situació “obliguen” a suspendre la mostra equina.
L’ens recorda que la concentració i el moviment del bestiar de qualsevol espècie pot comportar la disseminació dels vectors transmissors de la malaltia (mosques, tàvecs, paparres i altres) arreu del territori. Per això s’ha considerat “necessari” suspendre tots els certàmens ramaders.
L’Ajuntament ha informat que es manté la Fira Multisectorial, que congregarà més de 300 paradetes de productes artesans, embotits i formatges, roba i complements o objectes de decoració.