Talons esquerdats

La pell dels peus no és la mateixa que la de la resta del cos. Té moltes menys cèl·lules adiposes i és més gruixuda, necessària per a poder aguantar els frecs en caminar. Tanmateix, això fa també que a causa de la falta d’hidratació natural de la zona, la pell s’assequi amb major facilitat i acabi esquerdant-se, produint fissures que a més de ser molestes i doloroses poden causar problemes més greus si no es tracten, com poden ser infeccions entre altres. Per això tractar-los convenientment es fa tan necessari. Hi ha molts productes per a curar-los i hidratar-los que poden adquirir-se en supermercats o farmàcies i molts altres remeis casolans amb productes naturals que pots provar a casa.

Important en qualsevol dels casos això sí, que els apliquem després de remullar els peus en aigua calenta almenys durant 10 minuts amb aigua sola o sabonosa, per a netejar les impureses. Després frega amb una esponja natural per a eliminar les pells mortes. Així absorbirem millor qualsevol producte.

Quan tinguem els peus preparats, podem aplicar alguna crema espessa a base d’oli amb vaselina, com Vaseline, Aquaphor o similar. Col·loca’t unes mitges de cotó fines per a dormir i deixa actuar.

A més, un cop al mes podem realitzar altres tractaments casolans molt efectius. Són propostes que combinen ingredients exfoliants i hidratants per a aconseguir un resultat profund i durador:

Sal gruixuda i oli de coco

La sal gruixuda és excel·lent per a eliminar la pell seca i facilitar la regeneració de les cèl·lules. L’oli de coco, és ric en àcids grassos essencials i nodreix la pell.

Sucre i oli d’ametlla

El sucre com a alternatiu a la sal, sobretot quan tenim ferides, ja que la sal ens provocaria molta coïssor. L’oli d’ametlla és molt nutritiu, a causa del seu alt contingut en vitamina E.

Bicarbonat i oli d’oliva

Aquesta mescla és ideal per a les pells molt sensibles, i ens crearà un agradable massatge. De sobres són coneguts els beneficis de l’oli d’oliva com a hidratant natural, alhora que crea una pel·lícula protectora enfront de les agressions externes. Té també poder calmant.

Cafè i mel

Els pòsits del cafè no són només genials per a adobar la terra de les nostres plantes, sinó que té moltes altres utilitats, entre elles, exfoliar la pell i combatre la cel·lulitis. Barrejats a més amb la mel d’abella, prevé els peus secs i esquerdats a més de mantenir la humitat natural.