Per què necessitem els espais naturals per a ser feliços

No sempre ens n’adonem, però hi ha alguna cosa que canvia dins nostre quan estem en contacte amb la natura. Pot ser un detall petit: l’olor de terra mullada, el so del vent entre els arbres o la llum d’un capvespre tranquil. Són moments senzills, però tenen una manera especial de fer-nos sentir bé. Vivim envoltats de presses, pantalles i soroll. Tot va ràpid, i sovint nosaltres també. Enmig d’això, la natura funciona d’una altra manera. No té urgència. Els arbres creixen al seu ritme, les estacions arriben quan toca, i res no sembla voler anar més de pressa del compte. Quan ens hi acostem, encara que sigui per una estona, és com si ens contagiéssim una mica d’aquesta calma.
També hi ha una sensació de llibertat que costa trobar en altres llocs. Caminar per un camí de muntanya o seure davant del mar ens fa sentir més lleugers, com si els problemes ocupessin menys espai. No desapareixen, però deixen de pesar tant. La natura no els soluciona, però ens dona perspectiva.
A més, ens recorda que no estem sols ni desconnectats. Formem part d’alguna cosa més gran, encara que sovint ho oblidem. Veure com tot està relacionat —els animals, les plantes, l’aigua, el clima— ens ajuda a entendre millor el nostre lloc al món. I això, d’alguna manera, reconforta.
Potser per això, quan passem massa temps allunyats de la natura, ho notem. Ens sentim més cansats, més irritables, com si ens faltés alguna cosa, però no sabéssim ben bé què. Tornar-hi, encara que sigui per una estona, pot ser suficient per a recuperar una mica d’equilibri.
No cal anar gaire lluny ni fer grans excursions. A vegades n’hi ha prou amb un parc, un jardí o, fins i tot, mirar el cel una estona sense presses. Són petits moments, però poden tenir un efecte més gran del que sembla.
Al final, necessitem la natura perquè, en el fons, en som part. I quan ens hi reconnectem, també ens reconnectem amb nosaltres mateixos. Potser la felicitat no és res complicat. Potser també té a veure amb això: trobar espais on respirar, parar i sentir que tot, per un moment, està al seu lloc.