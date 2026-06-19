Punts negres? Com tractar-los sense danyar la pell

No són un problema exclusivament adolescent ni es resolen “esprement” davant del mirall. Els punts negres són una alteració freqüent en pells mixtes i grasses, però també apareixen en pells adultes mal equilibrades. Entendre per què es formen i què els empitjora és la base per a tractar-los amb criteri dermatològic i sense comprometre la barrera cutània.
El punt negre no és brutícia. És greix i queratina acumulades a l’interior del fol·licle pilosebaci que, en entrar en contacte amb l’aire, s’oxiden i adquireixen aquest to fosc característic. L’error habitual és abordar-los amb agressivitat. La conseqüència: més inflamació, més producció de seu i, a mitjà termini, més lesions.
Què hi ha darrere dels punts negres
La gènesi del punt negre obert combina tres factors: hiperproducció sebàcia, alteració en la queratinització del porus i obstrucció fol·licular. A això se sumen variables hormonals, estrès, cosmètica inadequada i una neteja mal plantejada —sigui per excés o per defecte—.
En pell adulta, l’ús de productes oclusius o bases de maquillatge molt denses pot afavorir l’obstrucció. No obstant això, en la pell jove, l’activitat hormonal és el principal detonant. En tots dos casos, la manipulació manual sense control professional és un factor de risc clar de hiperpigmentació postinflamatòria i cicatriu.
Neteja: equilibri, no agressió
La higiene és el pilar del control comedogen, però no ha de confondre’s amb arrossegament excessiu. Una neteja matí i nit és suficient en la majoria dels casos.
A la nit, la doble neteja (producte oliós + netejador aquós suau) resulta especialment útil quan hi ha maquillatge o fotoprotecció resistent. El producte en base oli ajuda a solubilitzar el seu oxidat; el netejador en base aigua elimina residus i equilibra.
L’ús de raspalls mecànics o exfoliants abrasius de manera rutinària no està indicat en pell amb tendència comedògena. Pot alterar la barrera hidrolipídica i augmentar la reactivitat.
Exfoliació química: la clau ben utilitzada
Si hi ha un actiu amb suport sòlid en el control de punts negres és l’àcid salicílic (BHA). El seu caràcter lipofílic li permet penetrar a l’interior del porus i actuar sobre el tap queratínic.
Els alfahidroxiácids (AHA) poden complementar en pells mixtes amb textura irregular, però no substitueixen al salicílic quan l’objectiu principal és el punt negre. La freqüència depèn de la tolerància cutània: entre dues i quatre vegades per setmana sol ser suficient en concentracions cosmètiques.
Més no és millor. L’exfoliació diària en pell no adaptada genera efecte reboti.
Actius que sí que funcionen
A més del salicílic, convé valorar:
– Retinoides tòpics (retinol o derivats cosmètics): regulen la renovació cel·lular i prevenen l’obstrucció fol·licular.
– Niacinamida: modula la producció sebàcia i millora la funció barrera.
– Àcid azelaic: útil quan coexisteix tendència inflamatòria o taques postinflamatòries.
La constància és determinant. Els resultats no són immediats; la millora visible sol apreciar-se després de sis a vuit setmanes d’ús regular.
El paper de la cosmètica diària
Una pell amb punts negres necessita textures lleugeres, no comedògenes i correctament formulades.
La hidratació no ha d’ometre’s. L’absència de crema no redueix el seu; en molts casos, l’incrementa per descompensació. Els fluids oil-free o gels equilibrants són opcions adequades.
El fotoprotector també és obligatori. Alguns filtres densos poden empitjorar l’obstrucció; convé optar per fórmules específiques per a pell mixta o greix.
I les extraccions?
L’extracció manual només hauria de realitzar-se en entorn professional i sota condicions higièniques estrictes. En cabina, combinada amb vapor, exfoliació controlada i antisèpsia, pot ser eficaç.
En domicili, el risc de lesió dèrmica és elevat. La pressió incorrecta trenca la paret fol·licular i afavoreix inflamació profunda.
Quan consultar
Si els punts negres s’acompanyen de lesions inflamatòries persistents, dolor o cicatrius, és recomanable valoració dermatològica. En casos seleccionats poden indicar-se retinoides de prescripció o pílings mèdics supervisats.
Guia pràctica (resum operatiu)
Després de tot l’explicat, et resumim els principals punts per a cuidar la pell amb tendència a tenir punts negres:
– neteja demà i nit amb fórmules suaus,
– doble neteja nocturna si hi ha maquillatge o SPF resistent,
– exfoliació química amb salicílic 2–4 vegades per setmana segons tolerància,
– introduir retinoide cosmètic de manera progressiva,
– hidratació lleugera diària,
– evitar manipulació manual.
Per bellezactiva.com