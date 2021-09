Una cronoescalada de ciclisme, novetat de l’OTSO 25k d’Encamp al Port d’Envalira

Encamp acollirà el 9 i 10 d’octubre la tercera edició de l’Otso 25k Andorra, la carrera 100% d’asfalt a més altitud d’Europa amb quatre modalitats, corredors, ciclisme i rollerski.

L’esdeveniment incorpora tres curses que ja han estat presents en altres edicions (la 25k, la 7k i l a 7k Rollerski) i una quarta que serà la gran novetat d’enguany: La Crono 25k, una cronoescalada d’Encamp al Port d’Envalira.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha manifestat que es tracta d’un “nou esdeveniment per a la temporada de tardor“, remarcant que des del Comú s’impulsa i es fa créixer una cursa que en les dues primeres edicions ha tingut una gran acollida afegint “una nova modalitat per als amants del ciclisme i la muntanya en un lloc idíl·lic com el Port d’Envalira“.

Pel que fa als premis, cal destacar que La Crono 25k i la 25k oferiran diferents quanties en metàl·lic, 300 euros per al guanyador/a, 200 per al segon/a classificat/da i 100 per al tercer/a.

Les inscripcions estan obertes i es poden fer per internet a través del web comuencamp.ad i otsosport.com.

L’entrega de dorsals es farà el divendres 8 i el dissabte 9 d’octubre, de les 11:00 a les 20:00 hores a la mateixa Plaça dels Arínsols, on hi haurà la zona de “village” amb diferents expositors. El cost individual per a cada carrera serà de 25 euros, un dels quals es destinarà a UNICEF ANDORRA.

La inscripció, independentment de quina sigui la cursa, inclourà: mascareta OTSO, samarreta tècnica amb el model de la carrera que s’hagi escollit (menys en el cas de la La Crono 25k, on hi haurà la possibilitat d’adquirir un mallot per 25 euros addicionals), assegurança d’accidents durant la carrera, guarda roba i el pack per als finisher (medalla, OTSO Tube i OTSO Headband).

La Crono 25k, la novetat d’enguany

La carrera de ciclisme se celebrarà dissabte 9 d’octubre i la sortida, que es farà de forma individual deixant 30 segons entre cada participant, serà a les 10.00 hores des de la Plaça dels Arínsols. L’arribada es farà al Port d’Envalira i durant el recorregut no-circular es passarà per Canillo, l’Aldosa, el Tarter, Soldeu i Grau Roig. En total, la cursa tindrà una llargada de 25 quilòmetres i 1.480 metres d’ascens. El temps màxim permès en carrera serà de tres hores. Al final del recorregut, el Port d’Envalira, hi haurà un avituallament per als participants.

OTSO 25k, “la mitja” marató sobre asfalt de més alçada d’Europa

El recorregut d’aquesta carrera serà el mateix que el de La Crono 25k. La diferència és que la sortida es farà a les 9:00 hores. El temps màxim permès en carrera serà de quatre hores i hi haurà cinc avituallaments, a Canillo, al Tarter, a les Bordes d’Envalira, als Refugis (Mirador) i a l’arribada al Port d’Envalira.

OTSO 7k, de Grau Roig al Port d’Envalira

Enguany se celebra la segona edició d’aquesta cursa. El recorregut, de set quilòmetres, serà: sortida diumenge 10 d’octubre a les 10:00 hores des de l’aparcament de Grau Roig i arribada al Port d’Envalira. L’ascens total serà de 265 metres i hi haurà dos avituallaments: un a meitat del recorregut i l’altre a la línia de meta. El temps màxim permès de carrera serà de dues hores.

7k Rollerski, pels nostàlgics de la neu enmig de Grandvalira

Sortida diumenge 10 d’octubre a les 10:30 hores des de l’aparcament de Grau Roig i arribada al Port d’Envalira. L’ascens total serà de 265 metres i hi haurà dos avituallaments: un a meitat del recorregut i l’altre a la línia de meta. El temps màxim permès de carrera serà de dues hores. Els participants correran amb rollerski i els corresponents pals.