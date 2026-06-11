i2CAT estrena seu al Pier01 de Barcelona

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha encapçalat aquest dimecres l’acte inaugural de la nova seu del centre de recerca i innovació i2CAT, ubicada a l’edifici Pier01 de Tech Barcelona, al Palau de Mar de Barcelona. Aquest trasllat marca un salt d’escala en la trajectòria del centre, que, després de dues dècades al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’integra al cor de l’ecosistema tecnològic de la ciutat per a apropar la recerca aplicada a la societat, el sector públic i les empreses i per a erigir-se en motor de la transformació digital del país.
Les noves oficines, que superen els 2.000 m², han estat reformades sota criteris de sostenibilitat i accessibilitat. A més dels laboratoris d’alt rendiment, l’espai disposa d’una sala polivalent destinada a la divulgació tecnològica i la realització de tallers oberts a la comunitat científica i l’administració pública, reforçant el paper d’i2CAT -centre adscrit al Departament de la Presidència- com a aliat clau de la Generalitat en l’estratègia de transformació digital del país.
Aquesta nova etapa s’impulsa a través d’una estratègia de recerca centrada en tres pilars fonamentals de la sobirania tecnològica: les comunicacions avançades, la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. Explorant la intersecció d’aquests camps, el centre garanteix que totes les activitats de recerca i transferència de tecnologia s’alineïn amb les necessitats específiques de Catalunya, fomentant un ecosistema digital innovador i amb impacte en els reptes reals de la societat. De fet, l’espai dobla la capacitat d’experimentació en àmbits com la intel·ligència artificial, les comunicacions satel·litàries i les xarxes avançades 5G i 6G, amb l’objectiu de generar solucions que millorin la vida quotidiana i la competitivitat del teixit productiu català.
Durant la visita a les instal·lacions, el conseller Dalmau, acompanyat pel director d’i2CAT, el Dr. Sergi Figuerola, ha pogut conèixer de primera mà els nous laboratoris de recerca en tecnologies digitals avançades. També hi han assistit el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort; la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo; el quart tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i el president de Tech Barcelona, Miguel Vicente, refermant l’aposta conjunta per un model d’innovació col·laborativa que posicioni Catalunya com a referent tecnològic internacional.
En declaracions als mitjans, el conseller Dalmau ha destacat que la nova seu representa «un salt endavant com a país«. Ha defensat que Catalunya vol liderar la transformació tecnològica amb institucions de recerca aplicada com i2CAT, capaces d’impulsar la innovació i de sumar la potència de recerca de tot el talent de l’entorn. «Volem ser capdavanters en la cursa tecnològica i de la intel·ligència artificial, i també guanyar resiliència i seguretat en les infraestructures crítiques del nostre país«, ha manifestat.
Al seu torn, el director del centre, Sergi Figuerola ha assegurat que amb la nova seu «neix un nou i2CAT més fort, més obert i més preparat per liderar la transformació tecnològica«. Ha destacat que els nous laboratoris d’última tecnologia permetran «obrir noves fronteres« i reforçar la connexió amb el teixit industrial i empresarial de Catalunya, amb l’objectiu de fer un gran salt per a posar la recerca i la innovació al servei del país i de la ciutadania.
Un horitzó de creixement ambiciós els pròxims dos anys
Amb un equip de 250 persones i més de vint anys d’experiència, i2CAT està consolidat com un actor rellevant en l’ecosistema europeu de recerca. Des de 2006, ha participat en més de 136 projectes competitius, i només en els últims sis anys ha captat més de 50 milions d’euros en finançament competitiu, incloent-hi finançament europeu, estatal i català.
Gràcies a aquestes noves instal·lacions i laboratoris d’última generació, el centre es fixa un horitzó de creixement ambiciós per als pròxims dos anys. En l’àmbit de l’excel·lència científica, es preveu incrementar en un 50% la participació en projectes europeus -que actualment ja supera els 30- i potenciar la captació de personal investigador de prestigi (com ara perfils ICREA i ERC). Així mateix, el centre aspira a duplicar el volum de projectes de R+D+i col·laboratius amb empreses, passant dels 40 dels últims dos anys a 80, i reforçar la seva capacitat de transferència tecnològica mitjançant la creació d’una nova spin-off de base tecnològica cada any.
Un altre dels pilars d’aquesta nova etapa és l’acord d’entesa signat recentment amb el Port de Barcelona. Aquesta col·laboració permetrà que el centre de recerca i2CAT desplegui solucions tecnològiques a mida, com ara l’ús de drons, bessons digitals i xarxes 5G, per optimitzar la gestió portuària i fomentar pràctiques més sostenibles en l’àmbit de l’economia blava.
Una infraestructura de recerca d’avantguarda descentralitzada i oberta a l’ecosistema
Amb la inauguració de la seva nova seu, i2CAT posa en marxa una gran infraestructura de recerca integrada per 15 laboratoris i caracteritzada per una forta descentralització territorial. Aquest ecosistema compta amb punts clau localitzats al Pier 01 de Barcelona, el World Trade Center, Móra la Nova i el satèl·lit 6GStarLab. El satèl·lit és el primer laboratori en òrbita baixa a Europa dedicat a la recerca de la 6G. Consolida l’aposta del centre pel New Space i segueix el camí de missions com el Minairó per a garantir connectivitat global al territori. A més, es complementa amb un equipament pioner a Catalunya: un làser òptic instal·lat a l’estació terrestre de Móra la Nova que permet assajar enllaços de comunicacions òptics amb satèl·lits, una tecnologia amb una altíssima capacitat de transmissió de dades que es valida mitjançant un emulador avançat de canal ràdio per a simular condicions espacials extremes.
Aquesta infraestructura d’avantguarda també posa el focus en la protecció de les comunicacions del futur. Mitjançant l’ús de plataformes de distribució de claus quàntiques (QKD), i2CAT investiga com blindar les infraestructures crítiques contra els ciberatacs. L’objectiu és avaluar el funcionament d’aquests equips en enllaços d’espai lliure i davant les turbulències atmosfèriques, un pas indispensable per a garantir la seguretat i la resiliència de les comunicacions.
La recerca del centre té un impacte directe en l’economia. Un exemple és el camp de les tecnologies immersives, on l’activitat investigadora d’i2CAT ha culminat en la creació de l’spin-off Volum Technologies, que ofereix solucions hologràfiques en 3D d’alta qualitat amb aplicacions en àmbits com la salut o l’educació.
Paral·lelament, i2CAT treballa per a transformar el model de mobilitat d’acord amb el Pla de carreteres intel·ligents de la Generalitat de Catalunya. A través de plataformes experimentals al Port de Barcelona i al corredor de la C-32, el centre impulsa la recerca en tecnologia V2X per a avançar cap a un model de mobilitat intel·ligent que permeti reduir accidentalitat i millorar la sostenibilitat de les carreteres. Aquest desplegament es completa amb un laboratori dedicat a tecnologies emergents o de frontera com la robòtica i els drons.
Aquest ambiciós desplegament ha estat possible gràcies als quasi 10 milions d’euros rebuts per i2CAT dins el subprograma d’Infraestructures i equipaments científico-tècnics d’UNICO I+D 6G. El programa està promogut pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública del Govern d’Espanya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea mitjançant els fons NextGenerationEU.
Per Tecnonews