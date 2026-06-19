Consells per a cuidar la piscina durant l’estiu

La piscina és una de les protagonistes de la temporada estival, però perquè ofereixi un bany segur i agradable necessita un manteniment constant. Una cura adequada ajuda a conservar la qualitat de l’aigua i allarga la vida útil de les instal·lacions. La filtració és un dels aspectes més importants. Durant els mesos de més ús, convé mantenir el sistema en funcionament diverses hores al dia per a eliminar impureses. També és necessari netejar periòdicament els prefiltres i comprovar que l’equip treballa correctament.
El control químic és igualment essencial. Els nivells de pH han de mantenir-se dins dels valors recomanats per a evitar irritacions a la pell i als ulls. El desinfectant utilitzat, habitualment clor o sistemes alternatius, ha de conservar una concentració adequada.
La neteja física de la piscina no s’ha d’oblidar. Retirar fulles, insectes i residus de la superfície evita que acabin al fons. L’ús d’un netejafons ajuda a eliminar la brutícia acumulada i manté l’aspecte de l’aigua impecable.
Les dutxes abans del bany redueixen l’entrada de contaminants i cosmètics. També és recomanable cobrir la piscina quan no s’utilitza per a disminuir l’evaporació i evitar l’acumulació de brutícia.
Finalment, cal revisar regularment escales, paviments antilliscants i sistemes de seguretat. Una piscina ben cuidada no només resulta més agradable visualment, sinó que també ofereix una experiència més segura per a tota la família durant els mesos de calor.
Per Tot Sant Cugat