Pantans plens a tocar de l’estiu

Falten ben pocs dies per a Sant Joan, arribada oficiosa de l’estiu i continuem amb pantans a dalt de tot. Des del darrer article fa poques setmanes. Alguns rius pirinencs han continuat rebent pluges que, en el cas del Ter, van ser molt importants al Ripollès. El conjunt de pantans de les Conques Internes es troben al 95%. Fa 1 any estaven al 81%, un valor que havia remuntat el mínim proper al 20% de principis de març del 2025. Probablement els podríem tenir al 97 o 98%, però es gestiona un lleuger coixí de seguretat.
Això vol dir que els continuarem veient per sobre del 90% fins a tocar de juliol. Ara mateix: Boadella-Darnius es troba al 91 % de la seva capacitat quan fa un any estava al 74. Sau està al 92 %, i havia estat al 66 fa un any, mentre que Susqueda es troba al 98 i fa un any estava al 90 %. La Llosa del Cavall al Solsonès està ple, al 100 % de la seva capacitat i fa un any estava al 80% i Sant Ponç ha evolucionat fins al 93 %. La Baells, a la comarca del Berguedà, està ple també amb el 96 %. Riudecanyes ple, al 98% i Siurana al gairebé 78%, fa un any només al 26%.
A la Conca de l’Ebre, hi ha alguns pantans molt més grans que els de les conques internes. Es consideren plurianuals. Es troben a tocar, del 91%. Fa un any estaven al 92%. Ara mateix: Oliana es troba al 92% de capacitat mentre que Rialb, hi cabrien gairebé 4 “Olianes” junts, està al 98%. Canelles, el gegant on caben gairebé totes les reserves dels embassaments de les conques Internes, a cavall de Catalunya i l’Aragó, es troba al 83% per cent mentre que fa un any arribava al 76% per cent.
Guiamets, al Priorat fa un any estava al 19%. Ara està al 91%!, mentre que el pantà de Sant Antoni, al municipi de Talarn, frega el ple i assoleix el 98 %. Fa 1 any també. Saltem a la Noguera Ribagorçana, Escales amb un 67 % i Camarasa, a la Pallaresa amb un 84 %. Riba-roja en té un 98 %. Afegim el nou i gran pantà de les Garrigues, l’Albagés. Té una capacitat de 86 Hm3, un valor com el pantà d’Oliana o 23 Hm3 menys que el pantà de La Baells. Es troba al 66%. Cal dir que, tot i que es podria haver situat al 100% pel volum d’aportacions, està en fase de proves segons protocols de seguretat després de la finalització de la seva construcció. Es trigarà mesos, si hi ha aigua disponible, en arribar al 100%.