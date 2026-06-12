La revolució de les bateries: fonament de l’electrificació

Catalunya s’ha consolidat com el motor de l’emmagatzematge energètic a l’Estat espanyol, especialment pel que fa a la planificació i captació d’inversions amb bateries químiques, malgrat anar a la cua en producció de renovables. A maig de 2026, Catalunya és la comunitat que encapçala el rànquing estatal amb 867,8 MW en projectes de bateries amb informes ambientals favorables.
Hi ha però, uns 2.191 MW addicionals en tràmit d’aprovació, la segona xifra més alta d’Espanya.
A més a més, la inversió estrangera és molt notable. Entre 2019 i 2023, ha atret a 971 milions d’euros en 9 grans projectes, sent la regió líder del sud d’Europa en aquest sector que factura més de 1.044 milions d’euros (dades de 2023) i compta amb 267 empreses i gairebé 4.500 treballadors.
Les bateries no es veuen, però ja suposen gairebé l’equivalent a una nuclear en capacitat instal·lada. Són fonamentals per a regular la xarxa elèctrica i disposar d’energia instantània i barata, sovint provinent de l’autoconsum solar, però també de l’energia acumulada durant els períodes econòmics de les jornades.
Catalunya, en el seu moment, ja va liderar el desplegament de «bateries» hidràuliques en forma de salts de pantans. Estany Gento-Sallente i Tavascan Montamara o a la Ribagorçana (frontera amb Aragó) Moralets I, han estat aportant la necessària regulació que fa anys van necessitar les nuclears per a operar al sistema i no comprometre la seva estabilitat.
Ara, el projecte estrella a Catalunya, Espanya i Europa, és l’anomenat Raimat-Gironès fa temps i actualment, Gira. És aprofitar l’aigua de l’Ebre a Flix, per a pujar-la a una bassa de 13 Hm3, que es construirà a La Fatarella, Terra Alta. Tindrà un desnivell proper als 200 metres. La potència prevista de generació és d’aproximadament 1.350 MW en la seva primera fase, la qual cosa permet un cicle de funcionament continu d’entre 8 i 9 hores. Hi ha una previsió per a ampliar la potència fins als 3.000 MW.
Per a entendre la seva dimensió estem parlant en la primera fase de l’equivalent a una nuclear (teòric) i en la segona fase a 3 nuclears. Algunes fonts donen el complex, com a més gran d’Europa i fins i tot, entre els 3 més grans del món. Ja estan fets els estudis geològics amb bons resultats i dipositat l’aval de construcció al Miteco per valor de més de 80 milions d’Euros. Es començaria a construir a finals del 2027 per a acabar la primera fase el 2032.
Ara mateix a tot Espanya, que és un referent europeu amb més de 4.200 MW instal·lats, l’exemple emblemàtic de nova construcció i inauguració més propera és el projecte de la gigabateria de Valdecañas (Extremadura), que connecta dos grans embassaments al Tajo. Aquesta instal·lació, atenció a les dades, és capaç de subministrar el consum elèctric de tota Extremadura durant més de dues setmanes o el consum de 4 milions de bateries de vehicles elèctrics.