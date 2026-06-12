Neteja facial: per què no sempre més és millor?

La neteja facial és un dels gestos més repetits en qualsevol rutina de cura. No obstant això, la idea que “com més netegis, millor” no tan sols és imprecisa, sinó que pot resultar contraproduent. La pell no és una superfície que hagi de quedar completament despullada de greix. Té una funció barrera complexa, regulada per lípids, microbiota i un pH lleugerament àcid. Alterar aquest equilibri de forma repetida no millora la salut cutània.
La barrera cutània no és un enemic
L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) recorda que la pell actua com a primera línia de defensa davant d’agressions externes i que la seva funció barrera depèn de l’equilibri lipídic i del mantell hidrolipídic.
Quan la neteja és excessiva —per freqüència, fricció o ús de tensioactius agressius— augmenta la pèrdua transepidèrmica d’aigua (TEWL). El resultat no és una pell “més neta”, sinó més deshidratada i reactiva.
La sensació de tibantor després de rentar el rostre no és sinònim d’eficàcia. És, en molts casos, un senyal d’alteració de la barrera.
Quantes vegades al dia és suficient?
La recomanació més estesa és netejar el rostre al matí i a la nit. No obstant això, no és una norma invariable. Les guies dermatològiques parlen d’una o dues neteges diàries, segons el tipus de pell i les circumstàncies.
A la nit, l’ús de netejador sí que està justificat si has portat maquillatge, protector solar o has estat exposada a contaminació. És el moment clau per a retirar residus externs i preparar la pell per al tractament nocturn.
Al matí, en moltes pells n’hi ha prou amb aigua tèbia o un netejador molt suau. No totes necessiten una neteja intensa en despertar-se, especialment si són seques, sensibles o estan baix tractament dermatològic.
Més que comptar les vegades, convé observar com respon la teva pell. Si apareix tibantor persistent, descamació o ardor, pot ser que la freqüència o la fórmula no siguin les adequades.
Doble (o triple) neteja: quan té sentit (i quan no)
La doble neteja no és una moda recent, però tampoc és un pas obligatori per a totes les pells. Consisteix a utilitzar primer un netejador amb base oliosa —oli, bàlsam o llet rica— per a dissoldre maquillatge, protector solar i residus lipofílics, i després un netejador amb base aquosa per a retirar suor, partícules hidrosolubles i restes del primer producte.
Des del punt de vista químic té lògica: “el semblant dissol al semblant”. Els filtres solars i molts maquillatges són liposolubles, per la qual cosa un netejador amb base oliï els elimina amb eficàcia més alta i menor fricció que un espumós utilitzat en excés.
No obstant això, la doble neteja no és necessària si no portes maquillatge, protector solar resistent o una exposició ambiental significativa. En pells seques, sensibles o amb rosàcia, afegir passos sense necessitat pot comprometre la barrera cutània.
L’anomenada “triple neteja” —afegir un tercer pas, normalment exfoliant— només té sentit en contextos molt concrets i no hauria de formar part de la rutina diària. Netejar no és acumular passos, sinó triar els adequats per a la teva pell i el teu estil de vida.
Exfoliar no és netejar
Un altre error freqüent és incorporar exfoliació sota la idea que “com més neta, millor”. L’exfoliació no substitueix a la neteja ni la millora automàticament. La seva funció és distinta: accelerar la renovació superficial eliminant cèl·lules mortes acumulades.
En condicions normals, la pell ja realitza aquest procés de manera natural cada 28–30 dies aproximadament. Quan aquest ritme s’altera —per edat, clima o determinats trastorns cutanis— pot tenir sentit intervenir. Però fer-ho diàriament sense indicació pot comprometre la funció barrera.
Tant els exfoliants físics com els químics (AHA, BHA, PHA) actuen afeblint la cohesió cel·lular de la capa més externa. Si s’utilitzen amb massa freqüència, poden augmentar la pèrdua d’aigua, generar sensibilitat o afavorir reactivitat en pells predisposades.
Exfoliar pot millorar textura i lluminositat quan està ben indicat i espaiat. Però, no és un pas obligatori ni universal. La regularitat ha d’adaptar-se al tipus de pell, a la resta de la rutina i, sobretot, a com respon la teva pell amb el temps.
Què implica una neteja adequada
Una neteja facial correcta deuria:
– Eliminar impureses, protector solar o maquillatge.
– Respectar el pH cutani.
– No deixar sensació d’ardor ni tibantor persistent.
– Adaptar-se al teu tipus de pell.
La textura i la fórmula importen més que l’escuma.
La neteja facial no és un gest de càstig contra el greix. És un pas preparatori perquè la resta de la rutina funcioni.
Més no és millor. Millor és millor.
Per bellezactiva.com