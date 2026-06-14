Tallada l’N-145, a la Seu, per un accident

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat a través de les seves xarxes socials que, aquest vespre de diumenge, hi ha hagut un greu accident de circulació a la carretera N-145, via que uneix la Seu d’Urgell i el Principat d’Andorra. El sinistre de trànsit ha obligat a tallar la carretera en ambdues direccions, la qual cosa ha generat importants afectacions a la circulació viària.
L’incident hauria tingut dos vehicles involucrats. Es tractaria d’una motocicleta i d’un turisme. La col·lisió ha requerit dels serveis d’emergències, entre ells l’helicòpter medicalitzat. De moment no ha transcendit més informació al respecte.